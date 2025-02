Justin Bieber preocupa a sus seguidores por su estado de ánimo y cambios de apariencia

Durante toda su vida pública, Justin Bieber ha estado bajo el foco de atención de todo el mundo, aunque en los últimos años por motivos distintos. El cantante canadiense ha logrado reencausar su vida hacia un horizonte más positivo, alejándose de las controversias que por mucho tiempo lo persiguieron mientras estaba en su máximo apogeo como intérprete.

No obstante, las últimas fotografías que se han avistado de Bieber han generado preocupación entre sus seguidores, pues presenta un marcado cambio de look donde se le ve desaliñado. A sus 30 años, decidió raparse y empezar a utilizar ropajes holgados y desenfadados, y se le avistó sumamente cabizbajo durante el evento de presentación del último proyecto de su esposa, Hailey Bieber.

Por otra parte, el detonante de la preocupación fue una emotiva carta en Instagram que Justin publicó recientemente, disparando las alertas sobre un posible estado psicológico delicado. "Es hora de madurar y cambiar para dejar ir. No esforzarse más. He descubierto que el amor es más poderoso que las reglas. Intenté seguir las reglas. No se me da bien. Pero no necesitas seguir reglas para entrar en una vida de amor", cita parte de su mensaje.

"Dios siempre nos concede amor. Es una de sus promesas. Al recibir el amor de Dios Empiezas a cambiar y a seguir el amor. Hoy estoy me estoy dejando llevar y recordando. El peso está en Dios, así que le doy todas mis inseguridades y mis miedos a él esta mañana. Porque sé que con mucho gusto lo toma. Pidiendo a Jesús que me ayude genuinamente con simplemente el siguiente paso de hoy", finalizó.

Además, Justin Bieber ha dejado de seguir en redes sociales a figuras como sus managers, productores, mentores y demás, lo cual muestra que está buscando un cambio radical en su círculo cercano. Pese a todo, las últimas declaraciones de la familia Bieber son de tonos positivos, en donde ambos se muestran felices con el matrimonio y con las responsabilidades creativas con las que cada uno está cumpliendo.