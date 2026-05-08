La Justicia reconoce una pensión vitalicia compensatoria a una jubilada tras dedicarse 24 años al hogar

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una pensión vitalicia compensatoria de 1.400 euros mensuales. En los últimos 24 años, la pensionista se había dedicado al cuidado del hogar y de los hijos, así como al respaldo del negocio de su exmarido.

Según explica sentencia, el matrimonio estuvo casado durante 33 años. Durante gran parte de este periodo, la mujer tuvo que abandonar su puesto de trabajo como auxiliar administrativa.

En 2014, la pareja acabó separándose sin llegar a un acuerdo. El juzgado de primera instancia fijó una pensión de 1.000 euros mensuales durante un año, pero la mujer recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial.

En este caso, la resolución aumentó la prestación hasta los 2.000 euros mensuales de manera vitalicia. No obstante, su exmarido recurrió el fallo ante el Alto Tribunal, esperando reducir el importe.

La decisión del Alto Tribunal fue confirmar la pensión vitalicia, puesto que los magistrados consideraban que no se podía exigir a una mujer de 61 años reincorporarse al mercado laboral tras 24 años fuera del mismo.

Una jubilada consulta su ordenador / Eugene Barmin / Freepik.

En este sentido, la mujer no alcanzaba los 15 años de cotización mínima para acceder a la pensión contributiva de jubilación. De hecho, había acumulado 10 años de cotizaciones.

La sentencia judicial destaca que la dedicación al hogar de la mujer "cercenó su acceso al mundo laboral". Por este motivo, el Alto Tribunal reafirma la pensión vitalicia para proteger la situación de dependencia económica.

Aun así, el Supremo limitó la cuantía de la pensión a 1.400 euros mensuales. Según el texto, el matrimonio cuenta con una vivienda libre de cargas valorada en más de 390.000 euros.

Por lo tanto, cada uno de los miembros del matrimonio percibirá la mitad de la venta del inmueble. Con esta inyección económica, el Alto Tribunal considera la necesidad de compensación queda reducida.