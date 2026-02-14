Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico
La justicia frena a la DGT: Los 200 euros que deberá devolver sientan precedente y cambian esta práctica habitual

La Policía Local de Oviedo interpuso una sanción a un vehículo estacionado y el juzgado ha determinado la devolución del importe al afectado

La justicia frena la multa contra un propietario de un coche que estaba aparcado sin ITV.

La justicia frena la multa contra un propietario de un coche que estaba aparcado sin ITV.

Pol Langa

Pol Langa

La justicia ha dado la razón al propietario de un coche que había sido multado en Oviedo por no disponer de la ITV en regla, pese a estar estacionado, no circulando. Se trata de una práctica habitual en la ciudad asturiana que ahora podría haber llegado a su fin tras la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 .

La multa impuesta por la Policía Local, que ascendía a 200 euros, deberá ser retirada y reabonada a la víctima porque se considera que no se puede sancionar un vehículo aparcado.

Desde el Colectivo 1M apuntan que una sanción así "carece de cobertura legal" y vulnera el principio de tipicidad que se explicita en el artículo 12.1 de la Constitución porque no está tipificada como infracción.

Los perros de la Policía revisaron el coche del sospechoso, aparcado en la misma calle del crimen.

La policía ovetense solía multar por tener el coche aparcado sin ITV. / ·

Sin embargo, los ovetenses se tenían que enfrentar a una práctica común por parte de los agentes de seguridad.

"Este fallo desautoriza un criterio municipal que derivaba en sanciones sin base legal a coches que no estaban en movimiento. Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación", aseguraba la parte recurrente después de conocer la decisión judicial.

Además, también reclaman poner fin a esta práctica con evidente objetivo recaudatorio, pidiendo que "las sanciones deben reservarse para situaciones excepcionales, cuando se hayan agotado otras vías menos punitivas".

De esta manera, Oviedo se equipara al resto de poblaciones españolas y se elimina de la lista de localidades donde se multa por tener un vehículo estacionado sin la inspección técnica favorable.

"No tenía sentido que se multara de esa manera y se dejara en una posición tan desprotegida a personas que no podían arreglar su vehículo de inmediato", sentenciaba la parte favorecida.

