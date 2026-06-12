PENSIONES
La Justicia corrige al INSS: conceden una pensión absoluta a una mujer con COVID persistente tras años de batalla
El Covid persistente puede dar derecho a una pensión de incapacidad permanente absoluta
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado el derecho de una trabajadora de 55 años a recibir una pensión de incapacidad permanente absoluta después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le negara inicialmente cualquier grado de invalidez.
La afectada trabajaba como cajera de supermercado y comenzó una baja médica en marzo de 2022 después de sufrir un deterioro de su estado de salud.
Una vez agotado el periodo máximo de incapacidad temporal en agosto de 2023, el INSS concluyó que sus patologías no justificaban el reconocimiento de una incapacidad permanente, pese a que padecía COVID persistente, fibromialgia y un trastorno adaptativo mixto.
La trabajadora acudió a los tribunales para luchar por sus derechos y presentó diversa documentación médica que reflejaba una situación mucho más grave.
Estos informes acreditaban la existencia de protusiones discales en varios niveles de la columna vertebral, afectación nerviosa, síndrome de fatiga crónica y una evolución desfavorable de la fibromialgia.
A estas dolencias se sumaban las secuencias del COVID persistente, entre ellas agotamiento extremo, problemas de concentración, pérdida de memoria y dolores articulares generalizados.
Según la valoración médica, la mujer apenas podía caminar 100 metros sin tomarse previamente un descanso y necesitaba emplear un bastón para desplazarse por el peligro de caídas.
El Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona ya le había dado la razón en junio de 2025, reconociéndole una incapacidad permanente absoluta y una pensión equivalente al 100% de su base reguladora, fijada en 1.122,57 euros mensuales.
El INSS recurrió la decisión, pero el TSJC ha rechazado ahora todos sus argumentos. Los magistrados consideran que las limitaciones acreditadas impiden a la trabajadora desarrollar cualquier actividad laboral con un mínimo de eficacia, continuidad y rendimiento.
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