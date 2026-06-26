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TRABAJO

La Justicia lo confirma: si un festivo cae en sábado, tienes derecho a otro día de descanso

La Audiencia Nacional reconoce este derecho laboral: compensar los festivos en sábado

Archivo - Calendario laboral, fiestas, festivos, día laborable, almanaque

Archivo - Calendario laboral, fiestas, festivos, día laborable, almanaque / EUROPA PRESS - Archivo

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David Cruz

David Cruz

Aquellos trabajadores que tengan jornada de lunes a viernes van a poder disfrutar de un día adicional de descanso cuando un festivo coincida con un sábado que forme parte de su descanso semanal.

Al menos así lo ha establecido la Audiencia Nacional en una sentencia publicada recientemente que consolida una línea judicial iniciada por el Tribunal Supremo y que afecta a muchas empresas en España.

Dicha resolución reconoce que los festivos laborales y los días de descanso semanal tienen una naturaleza distinta y persiguen objetivos diferentes. Por ello, cuando un festivo coincide con un sábado que el empleado ya libra habitualmente, ese derecho no puede considerarse disfrutado y debe compensarse con otra jornada de descanso.

El conflicto apareció después de una demanda presentada por el sindicato UGT contra una empresa del sector de la movilidad. Los representantes de los trabajadores reclamaban que los empleados con jornada de lunes a viernes recibieran un día libre adicional por cada festivo coincidente con un sábado.

La empresa rechazaba esa posibilidad al considerar que el calendario laboral anual ya se cumplía correctamente.

Archivo - Hoteles en la playa de la Victoria de Cádiz.

Archivo - Hoteles en la playa de la Victoria de Cádiz. / Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha dado la razón a los trabajadores. En su sentencia, recuerda que el sábado se disfruta como descanso semanal y no como festivo, por lo que ambos derechos no pueden confundirse. Así, el empleado tiene derecho a recuperar ese día festivo con un descanso compensatorio.

El tribunal baja su decisión en la doctrina fijada previamente por el Tribunal Supremo, especialmente en el conocido como "caso Zara", así como en el Estatuto de los Trabajadores y en la normativa europea sobre tiempos de descanso.

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Eso sí, la sentencia no obliga a las empresas a compensar con carácter retroactivo los festivos ya perdidos antes de este pronunciamiento, por lo que la reclamación sindical solo ha sido estimada parcialmente.

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