Jürgen Klopp y Gabriela Sabatini dan la sorpresa en Mallorca tras una exhibición como pareja de pádel

Un encuentro inesperado sucedió este fin de semana durante la jornada del sábado en el Mallorca Women’s Championships. Gabriela Sabatini y Jürgen Klopp formaron una dupla excepcional para jugar a pádel ante la jugadora profesional Denise Höfer y Toni Nadal, tío de Rafa Nadal.

Klopp contra Toni Nadal, un partido 'de iconos'

La pareja se enfrentó al dúo compuesto por Toni Nadal y Denise Höfer, jugadora profesional de pádel que ocupa el puesto 363 del ranking, siendo la segunda alemana mejor calificada, por detrás de Victoria Kurz (88). Uno de los videos que se viralizó en redes sociales los mostró en pleno peloteo y, sobre la publicación, escribieron una frase en alusión a las precipitaciones registradas en la zona: “¿Retraso por lluvia? No hay problema, hora de jugar al pádel“.

“La conocí ayer y nunca habría imaginado estar algún día en pista con Gabriela y Toni, y además con Denise. Tres extenistas y un exfutbolista en la misma pista... eso solo pasa en el pádel. Lo bonito de este deporte es que puede jugarlo todo el mundo. En Alemania está creciendo mucho; yo lo juego porque me divierte… ¡y porque después no me duele nada!“. Luego, subió una imagen juntos en su cuenta personal de Instagram y escribió: "Fue un gran placer y honor jugar con ustedes. Muy divertido, muchas gracias“, dice.

“Es famoso en todo el mundo. Soy una gran admiradora suya; me encanta el fútbol y todo lo que ha hecho. Tenerlo a mi lado en la pista ha sido un gran honor. Fue la primera vez que nos conocimos, ayer, y me pareció una persona muy amable y carismática. Me divertí muchísimo”, afirmó Sabatini sobre Klopp.

Jagoba Arrasate, también presente

Otras figuras del mundo del deporte participaron de la jornada distendida, como Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, el exfutbolista y entrenador Bruno Labbadia, el influencer Raul Bonsi, el extenista Charly Steeb y los actores alemanes Uwe Ochsenknecht y Mark Keller. Todos fueron invitados por Edwin Weindorfer, organizador del torneo y CEO de e|motion Group, quien tampoco se privó de sacarse una fotografía junto a Klopp, Sabatini, Nadal y Höfer.

El acto se produjo gracias a la inauguración de cuatro pistas nuevas de pádel AFP al interior del Mallorca Country Club, en colaboración con Padel FC, una empresa fundada por la familia Klopp y que refuerza su papel como símbolo de la promoción del deporte en las Islas Baleares.