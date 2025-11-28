El jurado de los Premios AreaJugones celebra la votación oficial en el auditorio de Diario SPORT

El auditorio de Diario SPORT, en Barcelona, ha acogido esta semana la votación oficial de los Premios AreaJugones, un reconocimiento que nace para dar visibilidad a las voces más influyentes del panorama nacional en videojuegos, cine, series y cultura digital. La gala de entrega se celebrará el próximo 16 de diciembre en el Espacio Bertelsmann, donde se darán a conocer los ganadores de una edición que llega con un nivel especialmente alto.

La sesión de votación reunió a un jurado de excepción, formado por referentes del sector y máximos responsables editoriales de AreaJugones y SPORT. El panel estuvo compuesto por Juan Linares, director de AreaJugones; Cristian Miguel Villa, redactor jefe; Xavier Ortuño, subdirector de Diario SPORT; y dos de los creadores de contenido más influyentes del sector, Ray Bacon y JaviGeek. Juntos fueron los encargados de decidir las nominaciones y puntuar cada candidatura en un proceso riguroso, transparente y marcado por el consenso.

Diez categorías que reflejan la evolución del sector

Los Premios AreaJugones reconocen las producciones más destacadas del año en diversos ámbitos del entretenimiento digital y audiovisual. En esta edición, las categorías oficiales son:

Juego Más Esperado Mejor Juego Español del Año Mejor Película Mejor Serie Mejor Producción Española Mejor Anime Mejor Desarrollo Industria Anime Mejor Editora del Año Premio Honor AreaJugones Mejor Juego del Año

La organización adelantó que en varias categorías la votación estuvo especialmente reñida, reflejo de un 2025 cargado de lanzamientos destacados, consolidación de estudios españoles y un crecimiento notable de las producciones de anime tanto dentro como fuera del país.

Camino a una gala que promete ser histórica

Con las votaciones ya cerradas, comienza la cuenta atrás para una gala que promete reunir a figuras clave del sector, prensa especializada, estudios de desarrollo y creadores de contenido. El Espacio Bertelsmann será el escenario donde se desvelarán los ganadores y se celebrará el papel central que tienen los videojuegos y el entretenimiento digital en la cultura actual.

Desde SPORT seguiremos de cerca todo lo relacionado con los Premios AreaJugones 2025, ofreciendo información, análisis y la cobertura completa de una cita imprescindible para los fans del gaming y la cultura audiovisual.