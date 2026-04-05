La Junta de Andalucía advierte: no te inscribas en un gimnasio sin saber estas informaciones

Escoger un gimnasio para desempeñar actividades físicas con regularidad es una decisión importante en aras de asegurarse de mantener la salud en buen estado, razón por lo que la Junta de Andalucía ha invitado a la comunidad a que escojan con prudencia y estando informados.

Específicamente, la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, dirigida por Antonio Sanz, ha divulgado un comunicado en el que aconseja a las personas que desean inscribirse en una de estas instituciones que recopilen toda la información que puedan antes de escoger para evitar problemas a futuro.

"Resulta conveniente comparar entre las distintas alternativas, valorando elementos como la cercanía, el estado de las instalaciones, los precios o la existencia de servicios añadidos como garaje, disponibilidad de aparcamientos en la zona, o espacios específicos de entrenamiento", compartieron a través de una nota de prensa.

Además, exhortaron a visitar los locales a considerar para confirmar de primera mano su estado de limpieza, la condición de los vestuarios, la disponibilidad de taquillas y el mantenimiento del equipo, pues son aspectos fundamentales para tener una experiencia adecuada.

Paralelamente, el organismo recordó que el gimnasio debe disponer de un seguro de responsabilidad civil vigente, al igual que tener un personal profesional, sobre todo respecto al conjunto de personas monitoras y entrenadoras.

Conocer si se cobra matrícula, cuáles son las opciones de pago, y si el mismo incluye servicios adicionales como el aparcamiento o el uso de casilleros también son consultas indispensables para saber antes de establecerse en un gimnasio.

Si existen promociones o descuentos, la Junta insta a comprobar cuáles son las condiciones necesarias para que estos tengan lugar, pues normalmente incluyen permanencias o posibles penalizaciones al darse de baja antes de tiempo.

A razón de lo anterior, recomiendan guardar cualquier folleto, anuncios o capturas de pantalla de índole publicitaria, ya que estos pueden ser de utilidad de cara a posibles reclamaciones en caso de incumplimientos con las campañas que promulguen.

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Finalmente, revisar reseñas en Internet es una forma fácil y rápida, aunque no completa, de hacerse una idea de la calidad de un gimnasio, al igual que saber que una de estas instituciones está adherida al Sistema Arbitral de Consumo es una característica favorable, pues ayuda a resolver conflictos de forma ágil sin necesidad de acudir a tribunales.