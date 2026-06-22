Julio A. Romero, arquitecto, sobre cómo combatir el calor por la noche: "Es más efectivo un toldo que una cortina"

Este fin de semana se han registrado temperaturas superiores a los 38 °C en Catalunya, alcanzando hasta los 41 °C en algunas partes de Lleida. La primera ola de calor de 2026 ya ha llegado, y la previsión del Meteocat es de temperaturas elevadas para los próximos días.

Hasta el momento, todavía no hay una fecha concreta sobre cuándo las temperaturas serán más bajas. De hecho, se espera que las noches sean especialmente calurosas en Catalunya durante toda la semana.

El Meteocat ha activado la alerta por calor nocturno para esta noche, de lunes a martes. En este contexto, el diario La Vanguardia ha entrevistado al arquitecto Julio A. Romero, que ha explicado cómo refrescar los pisos durante las próximas noches.

"En determinadas épocas del año, el enfriamiento nocturno no es capaz de compensar el calentamiento que se da durante el día", apunta al citado medio. Según Romero, "el motivo está en la inercia térmica de los materiales", que absorben la radiación solar durante el día.

Durante la entrevista, el arquitecto sostiene que aislar bien la vivienda es importante. No obstante, Romero sabe que no siempre es posible, por presupuesto o titularidad del inmueble. Con esta situación, el experto recomienda utilizar medios auxiliares como toldos o protecciones solares para reducir este sobrecalentamiento. "El error más habitual es pensar que cualquier elemento que dé sombra produce el mismo efecto", advierte el arquitecto.

Toldos instalados en una calle de Huelva contra el exceso de calor / Europa Press

"Mucha gente cree que va a conseguir lo mismo colocando un estor opaco por dentro de la casa, porque al fin y al cabo también genera sombra. Sin embargo, la diferencia es importante: cuando el sol ya ha atravesado el vidrio, parte del calor ya está dentro de la vivienda", detalla el profesional.

A continuación, Romero explica qué diferencia hay entre bajar una persona, instalar un toldo o utilizar un estor interior: "La protección exterior es más eficaz porque actúa antes de que la radiación solar alcance la vivienda. Un toldo, por ejemplo, no solo da sobre la venta, sino también sobre parte de la fachada, de manera que reduce el calentamiento del propio edificio", comienza.

Además, como el todo queda separado de la fachada "puede favorecer pequeñas corrientes de aire a su alrededor". Por último, Romero avisa que la cortina y el estor interior bloquean demasiado tarde el sol: "La radiación ya ha cruzado el vidrio y el ambiente interior tiende a calentarse igualmente".