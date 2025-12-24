Julio Naveira, experto en derecho inmobiliario, propone la solución a la okupación en España: "Es la única forma"

La okupación está en boca de todos y se ha convertido en un tema que preocupa a un gran número de ciudadanos. Muchos consideran que la legislación vigente en España es demasiado permisiva con este fenómeno, lo que genera una notable sensación de indignación social.

Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación de viviendas, lo que supone un incremento cercano al 7 % respecto a 2023. Estas cifras se traducen en una media de alrededor de 45 casos diarios en todo el país.

No obstante, el impacto de la okupación no es homogéneo en todo el territorio. Cataluña concentra aproximadamente el 40% de los casos, situándose muy por encima del resto de comunidades autónomas, seguida por Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

El abogado especializado en Derecho Inmobiliario, Julio Naveira, se pronunció en 'Mediodía COPE' sobre este asunto y subrayó la importancia de distinguir entre los distintos tipo de okupación: "Diferenciar lo que son las okupaciones delincuenciales, que son las patadas en la puerta, del resto de okupaciones, como la inquiokupación".

Según el experto, uno de los principales problemas sigue siendo el tiempo que tarda un propietario en recuperar su vivienda. En muchos casos, el proceso se puede alargar entre dos y cuatro años, algo que considera "inconcebible" y que, en su opinión, "solo pasa en España y no en otros países de nuestro entorno".

Además, advirtió de que una cosa es que exista una sentencia y otra muy distinta que el propietario recupere realmente su inmueble: "Una cosa es tener la sentencia o tener el juicio (…) y otra conseguir entregar la posesión al verdadero propietario con la ejecución del lanzamiento de este okupa".

Para Naveira, la solución pasa por actuar con rapidez desde el primer momento: "La única forma de solucionar el problema es que se dicte una medida cautelar que en el plazo de 48 horas siguientes a la detención, si el okupa no tiene un título por el cual está ocupando esta propiedad, sea desalojado de inmediato".

Julio Naveira cree que solo así la okupación dejaría de ser atractiva: "Para ocupar por 48 horas nadie ocuparía".