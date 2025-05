Julio Maset, médico, sobre si el agua con gas es saludable: "Facilita la digestión y alivia la pesadez"

No cabe duda de que el agua es la bebida más saludable de todas. Aparte, cumple con una función esencial para el cuerpo humano, ya que es necesario para la mayoría de las funciones corporales.

Una variación del agua es el agua con gas, aunque hay mucha incertidumbre sobre si es igual de saludable, debido a que cuenta con la presencia de dióxido de carbono. Por este motivo, el agua con gas contiene burbujas tan pequeñas y con un sabor ácido y fresco.

Desde la clínica 'CinfaSalud', el doctor Julio Maset ha revelado si el agua con gas es buena para el cuerpo. El experto empieza señalando a través de un vídeo de TikTok una obviedad: "Ambas hidratan igual y no tiene calorías".

A continuación, Maset explica cuál es la función fundamental que realiza esta bebida que consumen más de dos millones de personas de manera habitual en España: "El agua con gas facilita la digestión y alivia la pesadez, especialmente tras comidas copiosa".

No todo son buenas noticias, debido a que el doctor señala que no es saludable para ciertas personas: "No se recomienda para personas con reflujo gastroesofágico o síndrome de intestino irritable, ya que puede causar molestias".

También, advierte que algunos expertos analizan que "el agua con gas es más ácida en la boca", a lo que "podría contribuir a erosionar al esmalte dental, aunque no tanto como los refrescos azucarados".

El médico asegura cuál es la mejor solución para evitar todos estos síntomas: "Lo ideal es tomarla en las comidas y con moderación. Se trata de no sustituir por completo el agua con gas".

La conclusión final que ofrece a todos los seguidores es clara, ya que "el agua sin gas sigue siendo la mejor opción para la hidratación diaria".