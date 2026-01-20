Julio, el joven adolescente que ayudó en Adamuz y que le ha contado su labor a los Reyes

El reciente accidente donde un tren de Iryo descarriló e impactó con otro Alvia que venía de frente sigue atormentando a la sociedad española. Y lo que queda. Actualmente, se han contado 41 personas fallecidas y numerosos heridos.

Hoy martes, además de políticos como el presidente del gobierno Pedro Sánchez o la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero, los Reyes también han hecho acto de presencia. Y entre todos los vecinos con los que han hablado, ha destacado un joven de 16 años, Julio Rodríguez.

Los periodistas que estaban cubriendo la aparición de los Reyes en el lugar del accidente también se han detenido a entrevistar al menor. Ha explicado que junto a su amigo José fueron de los primeros en llegar al lugar del accidente, ya que estaban cerca de la zona pescando.

Ayudaron a los que "más o menos se podían mover" y los llevaron hasta el pueblo para que los atendieran. También se ocuparon de llamar a las familias de los que ayudaron para tranquilizarlos. Poco después llegaron cuerpos policiales, bomberos y ambulancias que se encargaron de seguir con el rescate.

Julio cuenta que el rey le ha preguntado acerca de su ayuda en Adamuz y que cómo fue. "Que veníamos de pescar, nos encontramos con las carreteras llenas de Policía, de bomberos, de ambulancias, y conseguimos llegar aquí, por lo cual llegamos de los primeros e intentamos hacer todo lo que pudimos, lo que estaba en nuestras manos, y ayudamos a bastantes personas", explica el joven.

Los reyes también le preguntaron que qué le empujó a hacer eso y Julio explicó que se sintió como si "se convirtiera en otro". No pensaba en su cansancio, simplemente ayudaba y ya, a pesar de que tuvo que caminar 800 metros (entre el lugar del accidente y el pueblo) cinco o seis veces. Letizia le confesó que hizo algo muy "bonito" pero que a la vez es "duro ver a gente así, tan pequeña, hacer esas cosas".