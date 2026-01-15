Julio Iglesias rompe su silencio tras las acusaciones de acoso y agresión sexual

Julio Iglesias se encuentra en el centro de la polémica tras las recientes acusaciones de acoso y agresión sexual presentadas por dos antiguas trabajadoras. Los hechos, que supuestamente ocurrieron en 2021, cuando el cantante tenía 77 años, habrían tenido lugar en sus residencias de Punta Cana y Bahamas.

Una de las mujeres relató que el artista la habría obligado a mantener contacto sexual sin su consentimiento: "Él penetra (la vagina) con la mano. Nunca me penetró con su p***. Lo hacía muy duro. Nunca me habían hecho eso y me generaba mucho dolor". Estos testimonios han dado la vuelta al mundo y han provocado un intenso debate sobre la conducta del cantante.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga el caso como posible "trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre", así como "varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, como acoso sexual y agresión sexual".

El miércoles, la periodista Paloma García Pelayo desveló en el programa 'Y Ahora Sonsoles' cómo reaccionó Julio Iglesias al enterarse de las acusaciones: "Lo que me trasladan es que está preocupado, más que otras veces. Su imagen ha caído absolutamente y es como si le hubieran matado internacionalmente por su imagen".

Mientras miles de personas esperan su reacción, el cantante ha accedido a hablar de manera exclusiva con '¡HOLA!' a través de una llamada telefónica. El medio describe que "su voz suena seria, grave, consciente de que es un momento difícil, pero al mismo tiempo totalmente seguro de su respuesta, que será clara y contundente y que no ofrecerá ninguna duda".

Julio ha asegurado que aún no es el momento de hablar, pero que lo hará muy pronto. Mientras tanto, está preparando su defensa para esclarecer los hechos: "Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido (...) La verdad llegará muy pronto e, insiste, en que todo se aclarará".

Su entorno más cercano mantiene un absoluto silencio en público, pero en privado niegan rotundamente los hechos y aseguran estar sorprendidos por la denuncia, mostrando su apoyo al artista en medio de la polémica.