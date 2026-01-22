Julio Iglesias publica mensajes de WhatsApp de sus acusadoras para defender su inocencia

Julio Iglesias y el caso de las extrabajadoras que lo acusan de situaciones de abuso sexual han sido de lo más comentado en todo el mundo durante estos últimos días. Con el caso todavía abierto y mucho por descubrirse, el propio cantante ha tomado iniciativa pública para con su defensa.

La decisión de Julio Iglesias: hacer públicas importantes pruebas

En efecto, el cantante ha optado por valerse de sus redes sociales para compartir una serie de mensajes que las acusadoras le enviaron a través de WhatsApp años atrás. ¿El objetivo? Tener una herramienta mediante la que defender su inocencia.

En un comunicado, el artista explica que "Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente."

En los mensajes que comparte Julio Iglesias, pueden leerse fragmentos como "Holaaa señor, Espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, estas demás decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden! Att: Alejandra".

Esencialmente, los mensajes que publica el intérprete buscan reforzar su versión de los hechos frente a las acusaciones. Al fin y al cabo, la idea que expresa el cantante es, ¿por qué razón le iban a mandar esos mensajes si estaban realmente incómodas ante su presencia?

Los mensajes que ha hecho públicos Julio Iglesias datan mayormente de entre los años 2021 y 2023, que es cuando en teoría estuvieron bajo contrato aquellas que lo acusan hoy en día. Con ello, el cantante quiere dar un golpe sobre la mesa.

Obviamente, este movimiento ha desatado una serie de dudas importantes sobre el caso; incluso si la Fiscalía no está colaborando con Julio Iglesias como el cantante desearía, ¿es legítimo hacer público material que debería remitir a pruebas oficiales de un juicio? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden darse tras esta decisión?

La realidad es que es una situación que ha escalado de forma bastante imprevisible la del caso de Julio Iglesias. Deberemos estar atentos a estos próximos meses, en los que seguro que aparecerán nuevas pruebas, testigos y más detalles clave para la investigación del caso.