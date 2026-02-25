Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Julio Iglesias frena en seco a Yolanda Díaz

El intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor' exige a la vicepresidenta que rectifique públicamente sus palabras

Julio Iglesias y Yolanda Díaz

Julio Iglesias y Yolanda Díaz / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

No están siendo semanas sencillas para Julio Iglesias tras el escándalo por presunta agresión sexual y trata de personas, presentado por dos exempleadas por hechos ocurridos en 2021. Sin embargo, la Fiscalía española archivó la causa contra el cantante por la falta de jurisdicción en España.

Ahora, el intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor' ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por declarar públicamente "la condición de abusador sexual" durante una entrevista televisiva en horario de máxima audiencia.

La demanda, firmada por el abogado José Antonio Choclán y presentado ante los juzgados de Madrid, exige la celebración de un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por presuntos delitos de injurias con publicidad y calumnias.

El escrito recoge la vicepresidenta describió de "escalofriantes" los dos testimonios de las extrabajadoras del cantante que denunciaron presuntas agresiones sexuales.

Además, Díaz se sinceró en el programa 'La hora de la 1', donde señaló que esas mujeres "se encontraban en una posición de inferioridad extrema, en tanto que seres humanos y en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias".

El abogado del artista es tajante, al afirmar que lo han acusado injustamente de abuso sexual, así como de mantener a trabajadoras en condiciones de "esclavitud" y de operar dentro de una "estructura de poder basada en la agresión constante".

Julio Iglesias

Julio Iglesias / Archivo

Por este motivo, el artista exige que Díaz reconozca el daño ocasionado y rectifique públicamente sus declaraciones en los mismos medios. Además, el cantante no descarta solicitar una indemnización por los perjuicios sufridos, aunque, por el momento, aún no se ha determinado una cantidad económica específica.

El experto en derecho recuerda que las declaraciones de la vicepresidenta se produjeron en una franja horaria de máxima difusión, algo que agrava la supuesta vulneración del derecho al honor.

