Julio Iglesias y su estilo de vida: la fórmula del éxito de un eterno seductor

Probablemente, Julio Iglesias sea el cantante español más internacional con permiso de Rosalía, Alejandro Sanz o Enrique Iglesias, precisamente uno de sus hijos. Un artista que ha dado forma a una carrera basada en el talento, la pasión y una filosofía de vida muy particular. Y según su ex publicista, Fernán Mártinez, el artista siempre ha seguido la llamada regla de las 'tres C': concierto, cena y culito.

A sus 81 años, el artista vive más relajado que nunca en su mansión en Bahamas (Estados Unidos) junto a su esposa, Miranda Rijnsburguer. Sin embargo, su legado sigue con vida. Su música continúa liderando ventas y reproducciones en plataformas digitales y su historia ha sido objeto de análisis en programas de televisión y revistas del corazón, como el especial de 'La vida sigue igual', emitido en Telecinco con motivo de su 80 cumpleaños.

Entre los gustos de Julio Iglesias, Fernán Martínez asegura que el español es un apasionado de los mariscos frescos, los cuales solicita desde Galicia importándolos sin importar la distancia que le separa desde su casa de las Bahamas.

Con más de 300 millones de discos vendidos y una vida repleta de anécdotas, Julio Iglesias sigue siendo un ícono de la música y el espectáculo. Su fórmula de éxito, al parecer, se basa en disfrutar de la vida con intensidad.