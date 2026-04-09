Julio Basulto, nutricionista: "El ayuno intermitente es lo peor que te puede ocurrir"

Muchas personas buscan diferentes formas de perder peso de la manera más efectiva posible. Es decir, perder peso en el menor tiempo posible es la prioridad. Y uno de los métodos más populares de los últimos años ha sido el ayuno intermitente.

Sin embargo, ha habido mucha polémica con ese método, ya que aunque algunos la defendían, otros tantos no la veían como una opción tan recomendable como se creía. Recientemente, el experto nutricionista Julio Basulto, también divulgador, ha participado en un podcast donde ha hablado, precisamente, del ayuno intermitente.

"El ayuno intermitente va muy bien si tu objetivo es perder masa muscular", comienza Julio cuando le preguntan acerca de cómo de beneficioso es este método. "¿Tú quieres perder masa muscular? Haz ayuno intermitente. Y perder peso a través de la masa muscular es lo peor que te puede ocurrir", dijo tajante.

"Aparte de que el ayuno intermitente también ha demostrado aumentar el riesgo de trastornos de comportamiento alimentario, que son muy frecuentes, anorexia, bulimia, por ejemplo", continuó. "Hay mucha gente que tiene muchos problemas con la comida".

Julio destacó que esto del ayuno intermitente puede ser un problema grave que aumentará los trastornos alimentarios que ya puedan tener algunas personas: "¿Qué ocurre cuando le dices a alguien que tiene que dejar de comer? Pues que a lo mejor si ya tenía una obsesión o un problema con la comida, ese problema aumenta".

"Y por último, ¿qué ha demostrado el ayuno intermitente en estudios bien diseñados? Nada", dijo Julio. Habló acerca de esos supuestos estudios que mucha gente ha dicho que existen acerca de lo beneficioso que puede ser el ayuno intermitente: "No hay ningún estudio serio que nos diga que aumenta la longevidad, que curra la diabetes, que ayuda a la obesidad. Todo eso es mentira", concluyó tajante.