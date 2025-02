Julio Alberto, exjugador del Barça, se sincera con Pedrerol sobre sus adicciones: "No son un juego"

Julio Alberto, exjugador del FC Barcelona y del Atlético de Madrid, asistió al nuevo pódcast de 'El Chiringuito': 'El Cafelito', dirigido por el periodista Josep Pedrerol. Este nuevo formato, que están llevando a cabo el grupo de Atresmedia, consiste en traer cada semana invitados que tengan relación con distintas personalidades del deporte.

Por ahora, en 'El Cafelito' han asistido estos rostros conocidos del mundo del deporte para mantener una conversación con Pedrerol: Bernd Schuster, Enric Masip, Paco Jémez, Marc Márquez, José Antonio Camacho, Ilia Topuria, Ángel María Villar, Enrique Cerezo, Carlos Sainz, Rafael Louzán, Medina Cantalejo y, por último, Julio Alberto.

En esta nueva entrega con el ex del FC Barcelona, el tema principal fue las adicciones, debido a que Julio Alberto lo vivió desde primera persona cuando era joven. Además, estuvo a punto de morir en tres ocasiones por culpa de las drogas a causa de unos problemas personales.

Actualmente, está recuperado por completo y se dedica a ayudar a los jóvenes a través de conferencias para concienciarles del peligro de las adicciones, concretamente de las drogas. Desde 2003 ya ha dado un total de más de 400 charlas en distintos centros de menores, educativos o prisiones.

Además, en 2002 decidió crear 'Relife', una asociación que consiste en educar e informar sobre las consecuencias de las adicciones, tanto a los más jóvenes como a los padres y a los docentes. Asimismo, cuenta con el soporte de psicólogos y psiquiatras.

El asturiano confesó que "las drogas, las sustancias, las adicciones no son un juego". Además, Julio Alberto contó una historia a Pedrerol sobre un chico que era Policía Nacional e iba a tener una plaza en una clínica para superar su adicción. Sin embargo, una semana antes le dijo: "Hoy me voy a despedir de los amigos, la última fiesta".

No obstante, el exfutbolista detalló que "lo encontraron en el baño muerto" y quiso entender que "no existe la última fiesta". Aparte, destapó que no solo sufren los adictos, sino que los familiares les puede afectar hasta mucho más: "Si tienes mucha suerte, a lo mejor te quedas en el camino tú solo. Pero muchas de esas veces no solamente eres tu el que te quedas en el camino. Te llevas por delante a toda la familia, a tus hijos, a tus padres, a tus madres, a tu mujer y a muchas personas".