Julia Otero destapa su voto en ‘Late Xou’ y sorprende a todos: "Lo hago en contra de mis intereses"

Nacida en Penela, una parroquia del municipio de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo. Hija única de Julio Otero, trompetista del Circo Americano y de Elia Pérez, ama de casa, conocemos a Julia Otero, una de las comunicadoras Españolas más reconocidas.

Julia Otero ha sido una de las invitadas de este martes 25 de marzo en el programa de Televisión Española 'Late Xou', algo que ha generado polémica, ya que sin ningún tapujo la popular comunicadora española ha desvelado a quién suele votar en las elecciones.

Pero a pesar de compartir dicha información con todo el público ha comentado que realmente esto no lo hace por un motivo en concreto, esto lo hace totalmente en contra de sus intereses.

Tú dijiste: "Yo voto en contra de mis intereses, pero a favor de mis principios. Yo voto a favor de los principios porque voto pensando en la niña que fui, en la familia en la que me crie. En la familia de inmigrantes gallegos que llegan a Barcelona, currantes y trabajadores, a un barrio obrero como era el Poble Sec".

La cosa no quedó ahí del todo y la comunicadora ha seguido hablando: "¿Ha cambiado mi cuenta corriente? Sí, muchísimo. Pero mis principios siguen ahí. Con lo cual, dije que voto en contra de mis intereses porque me interesaría muchísimo más votar por un partido que prometa bajar los impuestos"

"Me vendría fenomenal. Pero tampoco te creas, no soy la única que vota en contra de sus intereses. Hay mucha gente que gana 800 euros y vota por aquellos que no quieren subirle el salario mínimo interprofesional".

Tras estos comentarios, la entrevista ha seguido su orden, pero sin duda alguna esto ha sido uno de los comentarios más polémicos relacionados con los partidos políticos.