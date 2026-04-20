Júlia Farré, nutricionista, revela cómo comer pasta sin engordar con estos sencillos trucos

"¿Por qué los italianos comen pasta cada día y poseen los índices de obesidad más bajos de toda Europa?". Esa era la pregunta que Júlia Farré, experta en nutricionismo, hacía a través de sus redes sociales en relación a un asunto relacionado con la pérdida de peso.

En este sentido, hay que recalcar que estos procesos requieren una buena planificación de las comidas por parte de la persona que lo lleve a cabo, las cuales han de estar pensadas en base a sus nutrientes.

De esta manera, los carbohidratos son una parte esencial de cualquier dieta y no tienen por qué ser los responsables de que ganes peso, eso sí, en caso de que cumplas una serie de pautas clave al añadirlos a tus comidas.

De esta manera, Júlia Farré explicaba en su publicación cuáles son los trucos que los italianos siguen a la hora de comer pasta a diario y mantenerse en forma al mismo tiempo; siendo algunos de ellos más simples de lo que parecen.

El primer punto pasa por la cantidad de pasta que se añade a la comida: en España tenemos la costumbre de ingerir platos abundantes, pero los italianos son mucho más sensatos en cuanto a las cantidades.

Pero, ¿qué cantidad de pasta exacta podría añadir al plato para complementar una receta y perder algo de peso por el camino? La experta nutricionista lo tiene claro: la cifra ideal ronda los 80 gramos.

Además de esto, Júlia Farré destaca otro punto importante: en España, lo normal es acompañar la comida con pan, cosa que no es necesaria cuando se está comiendo pasta por una razón concreta: ambos alimentos son fuentes de carbohidratos.

Por último, la experta nutricionista arroja algo de luz sobre cómo preparar la pasta de cara a no coger peso al comerla. En este sentido, es imprescindible dejarla al dente porque, de esta manera, nuestro cuerpo "no absorberá tanto los carbohidratos como si la pasta estuviera muy hecha".