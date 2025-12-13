Júlia Farré, nutricionista, recomienda este alimento para tener unos huesos fuertes: "Tiene el doble de calcio que la leche"

El cuerpo humano obtiene el calcio que necesita a través de los alimentos que consume. Este mineral es fundamental para producir unos huesos saludables, tanto en niños en crecimiento como en adultos. Además de los huesos, uno de los órganos que mayor contenido de calcio tienen son los dientes.

En este contexto, la nutricionista Júlia Farré ha recomendado a sus seguidores un alimento que puede duplicar el aporte en calcio de la leche: "Si quieres unos huesos y unos dientes fuertes, como nutricionista, hoy te dejo un alimento que tiene el doble de calcio que la leche", asegura en la publicación.

A través de redes sociales, la experta en alimentación ha querido destacar los beneficios de este mineral para fortalecer huesos, dientes y corazón: "Interviene en la contracción muscular y eso incluye el latido del corazón", asegura Farré.

La especialista en nutrición destaca que el calcio es "importante para la transmisión del impulso nervioso: que las neuronas puedan interaccionar, comunicarse entre ellas...", afirma la experta.

Farré habla de las sardinas en lata, un alimento "de origen animal", que "viene en conserva" y "recomiendo muchísimo". Sin embargo, la nutricionista advierte que este pescado se debe consumir "con espinas", para poder "aprovechar bien todo el calcio que contiene".

Las sardinas en lata son una excelente fuente de calcio, proteínas y ácidos grasos omega-3. Es importante señalar que las espinas tienen una textura comestible que apenas se nota.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una ración de 100 gramos de sardinas en conserva con espinas pueden aportar hasta 400 miligramos de calcio. Este dato podría duplicar hasta los 121 miligramos que aportaría la misma cantidad de leche.

Además del calcio, las sardinas en lata son ricas en proteínas de alta calidad. También aportan Vitamina D, un elemento esencial para absorber el calcio correctamente y fortalecer el sistema inmunológico.