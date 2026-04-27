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Júlia Farré, nutricionista, sobre cómo adelgazar si tienes más de 40 años: "Debes comer vegetales en todas las comidas, cenar siempre, andar un poco más y dormir 8 horas"

La experta en nutrición compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram

Júlia Farré, nutricionista, sobre cómo adelgazar si tienes más de 40 años

Júlia Farré, nutricionista, sobre cómo adelgazar si tienes más de 40 años / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Mucha gente está consultando las redes sociales en busca de los mejores consejos para perder peso lo más rápido posible de cara al verano, ya que cada vez queda menos tiempo. Conscientes de ello, entrenadores personales y nutricionistas están compartiendo sus respectivos puntos de vista. Una de las últimas en hacerlo fue la nutricionista Júlia Farré.

La experta en nutrición compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 50 mil seguidores, en el que desvela cinco aspectos "fundamentales" que llevaría a cabo para llegar en plena forma física antes de las vacaciones de verano, especialmente si tienes 40 años.

La creadora de contenido empezó diciendo que "si yo tuviera más de 40 años, trabajara todo el día sentada y quisiera ponerme un poco más en forma, bajar grasa antes del verano, estas son las cinco cosas que haría".

En primer lugar, sería aumentar el número de pasos: "Si me muevo en metro o en autobús, pues bájate una parada antes".

Otro aspecto clave es dormir, mínimo ocho horas diarias. Sobre las excusas de mucha gente que dice que no puede dormir más porque tiene que despertarse pronto, la nutricionista fue contundente: "Te puedes acostar más temprano".

Respecto a la alimentación, Farré expresó que "hay que comer vegetales en todas las comidas, aunque de pereza y puede que te quedes con hambre, es importante incluir vegetales".

Por otro lado, destacó la importancia que tiene cenar todos los días, pero avisó: "Cuando digo cenar, no me vale un yogur con cereales, sino una cena que tenga proteína".

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La nutricionista señaló el último aspecto clave que es acudir a un centro especializado para que evalúen el caso y así obtener un diagnóstico más fiable.

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