Jugando a ser Dios: La IA revive la imagen y voz de los mejores artistas del siglo XX y muestra como se verían en 2025

La música es una disciplina repleta de nombres que fallecieron antes de tiempo por culpa de motivos diversos, entre los cuales destacan el abuso de drogas o el suicidio. Existe el club de los 27, en referencia a la edad en la que perdieron la vida artistas como Jimi Hendrix, Kurt Cobain o Amy Winehouse.

Si bien es cierto, esto es solo una coincidencia y otros músicos fallecieron más mayores, aunque seguramente mucho antes de lo que les hubiera tocado en caso de haber perecido por causas naturales, como Michael Jackson, que murió con 50 años, Whitney Houston, con 48 años o el más reciente de ellos, Liam Payne, que murió con 31 años.

Aunque su arte ya no puede expresarse en nuevas canciones todos ellos cuentan con algnos de los éxitos más escuchados de la historia, por lo que sus seguidores tienen esa baza para seguir disfrutándolos.

Ahora, además de las canciones que ya existen, la IA permite 'jugar a ser Dios' y 'devolver a la vida' a algunos de estos nombres para ponerlos a cantar creaciones de otros artistas, así como la posibilidad de inventarse canciones nuevas para que las interpreten.

Esto es precisamente lo que @nostalgia1991s ha hecho recientemente, en un vídeo que ya corre por las redes sociales. En imagen se muestran algunos de los personajes más importantes de la música del siglo XX y la posible estética que lucirían en pleno 2025, además de indicar la edad que tendría cada uno de ellos a día de hoy.

De Michael Jackson a Kurt Cobain

El primero de ellos es el propio 'Rey del Pop', Michael Jackson, quien actualmente tendría 68 años de no haber muerto por sobredosis de propofol y benzodiazepinas en 2009. Le sigue George Michael, que tendría 62 años, todo un 'sex symbol' de la época que nos dejó en 2016 por culpa de problemas relacionados con el hígado graso.

Llega el turno de un anciano John Lennon, que actualmente tendría 84 años de no ser por su asesinato con arma de fuego en 1980 a la salida del Edificio Dakota de Nueva York. Continúa Whitney Houston, una de las voces más potentes de la música, quien tendría ya 62 años de no haberse ahogado de forma accidental por el consumo de drogas en 2012. Hablando de voces con fuerza, Amy Winehouse continúa con la canción y tendría 41 años de no haber sido víctima de una intoxicación etílica en 2011.

Después de ella llega el turno de otros nombres famosos como Chester Bennington, vocalista de Linkin Park que se suicidó a los 41 años; Aaliyah, fallecida a los 22 años por un accidente de avión, Jeff Buckley, cuya muerte por ahogamiento en el río Wolf fue un misterio, a los 30 años; Chris Cornell, cantante de Audioslave que murió en 2017, a los 52 años; y Kurt Cobain, el legendario cantante de Nirvana que murió en 1994 por suicidio.