Un 'jugador del Betis' busca el amor de 'Zendaya' en 'First dates': "Un aire sí que da"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Durante el programa del martes se pudo ver una de las citas más curiosas de las últimas fechas. Por un lado, José, un aprendiz de asistente de vuelo tinerfeño que acudía para encontrarse con Jessika, una chica que todavía no se había besado con nadie en su vida.

Si embargo, ambos comensales contaban con un parecido razonable con dos personajes famosos. Ella aseguraba encontrarse cierto parecido con la actriz estadounidense Zendaya, mientras que él lo hacía "muy de lejos" con el futbolista Assane Diao, que en el momento de la grabación del programa militaba en el Real Betis, aunque ahora lo hace en el Como italiano: "Un aire sí que da", comentaba al respecto Jessika al ver una foto del jugador senegalés.

Jessika valora el parecido de José con Assane Diao, exjugador del Betis. / Cuatro

José se presentó a la cita con su atuendo de 'azafato', algo que le pareció curioso a su contraparte, aunque no le molestó que lo hiciera. El encuentro, ya en la mesa, empezó por conocerse a partir de los orígenes de cada uno, pues ambos eran personas de tez oscura.

Poco a poco, pese a la buena sintonía inicial, parecía que la cena iba por un camino que no gustaba al chico: "Era un precipicio en el que puedes caer en cualquier momento", explicaba después de conocer la inexperiencia de Jessika.

Jessika y José durante su cita en 'First dates'. / Cuatro

Por su lado, ella le criticaba que principalmente hablara del trabajo y le pedía que hablaran un poco más del tema amoroso. Ese fue el primer síntoma de que no iba a terminar bien, pues José se definía como alguien "pasota", un atributo que no gustó nada a la chica.

Con las cartas sobre la mesa, José no dudaba en rechazar a Jessika a la hora de decidir si se darían una segunda cita: "Al no tener experiencia la verdad es que creo que su primera relación tiene que ser algo más cercano", argumentaba. En esto sí que coincidieron, pues ella también rechazaba la posibilidad alegando que prefiere un chico algo más extrovertido, una cualidad que José no había demostrado durante la cena.