FAMOSOS
La jugada de Bertín Osborne para pagar 865.601 euros a Hacienda: transformar su finca en un hotel rural
El artista habría alcanzado un acuerdo: "un calendario de pagos" y convertir su finca en un hotel rural
Mucho se ha hablado últimamente de Bertín Osborne, quien ha decidido posar públicamente con el hijo que tuvo recientemente junto a Gabriela Guillén. Un posado inesperado, puesto que nadie se imaginaba que el artista, a quien le costó aceptar la paternidad, buscase tal exposición.
Sin embargo, la razón detrás de esta exclusiva puede estar en la deuda de 865.601 euros que debe a Hacienda. Una deuda que lleva arrastrando cierto tiempo y que está a punto de saldar.
En las últimas horas, ha salido a la luz el pacto al que habría llegado Bertín Osborne con Hacienda para poner punto y final a esta situación económica tan complicada.
La periodista Elsa Martínez ha confirmado que los abogados del artista y presentador han cerrado un acuerdo con la Agencia Tributaria: "un calendario de pagos" que permitirá a su representado hacer frente a la deuda contraída poco a poco, pero de forma constante.
¿Y cómo hará frente a esta enorme cantidad que debe a Hacienda? Bertín Osborne, además del dinero que ha ingresado por su exclusiva a la revista '¡Hola!', también convertirá su finca en Sevilla (Hacienda San José) en un hotel rural con 2.100 m² construidos, 41 hectáreas de extensión y numerosas facilidades.
Es cierto que este espacio es residencia habitual del andaluz, pero por ahora no le importará compartirlo con aquellos huéspedes que busquen un hotel rural con encanto y con características premium.
De esta forma, Bertín Osborne está a punto de cerrar este episodio que nunca olvidará. Un momento de su vida en el que ha llegado a formar parte de la lista de famosos que debían dinero a Hacienda, que por cierto, no es precisamente corta.
Al mismo tiempo, ha aprovechado la situación para calmar las aguas con Gabriela Guillén, madre de su último hijo, publicando una serie de fotografías en las que posa junto a él, hablando maravillas del pequeño.
