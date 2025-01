El juez del caso Errejón alza la voz tras la filtración de los vídeos de la declaración: "Es un delito"

Adolfo Carretero Sánchez (1958) es el juez instructor encargado de dirigir el proceso judicial por una presunta agresión sexual involucrando al exvocero de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, y la actriz Elisa Mouliaá, a raíz de unos sucesos ocurridos en una fiesta en 2021.

Antes de iniciar todo el procedimiento, el magistrado ya anticipaba que se formularían preguntas "inconvenientes, que sean incómodas" a la presunta víctima, y que ella no tendría la posibilidad de evadirlas, por muy difíciles que le parecieran.

Después de ni 24 horas del juicio, los vídeos de las declaraciones tanto de Errejón como de Mouliaá salieron a la luz y los medios de comunicación se hicieron eco. A pesar de todo lo que se cuenta, muchos ciudadanos han criticado la posición que toma el juez instructor para tratar el caso.

El magistrado ha decidido no callarse y mediante una llamada telefónica ha entrado en directo a 'Espejo Público', programa de Antena 3, para explicar su punto de vista de todo lo sucedido a costa de las filtraciones de las declaraciones de ambos protagonistas.

"Yo sabía que se podía filtrar, lo que no me imaginaba es que se iba a filtrar a las 24 horas la totalidad del vídeo. Es un delito penado con cuatro años de cárcel. Yo tengo sospechas, pero no tengo pruebas de quién lo ha filtrado. He instado a la Fiscalía para que investigue este asunto", ha comentado.

Durante su intervención, el magistrado ha querido poner valor su trabajo y ha asegurado que "lo único que sé es que a quien ha perjudicado es a mí. El máximo perjudicado soy yo. El tema será muy malo, pero los abogados presentes no presentaron queja alguna. Todo lo que está pasando es por culpa de la filtración delictiva".

Además, ha confesado que, de haber sabido que la declaración se iba a hacer pública, habría actuado de manera diferente: "Si yo llego a saber que me está viendo toda España, evidentemente el tono de voz lo hubiera tratado de tapar un poco o no hubiera hecho las preguntas tan rápido. Pero las preguntas hubieran sido las mismas".

Para finalizar, ha querido expresar que "a mí me han tomado de muñeco de palo para ponerme en la hoguera. No soy machista, en absoluto. Soy un hombre que admira y respeta a todas las mujeres. Jamás he faltado el respeto a una mujer, y en una declaración mucho menos. En los temas sexuales se pregunta sobre temas sexuales, y es lo que hay. Ahora y siempre ha sido así".