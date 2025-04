El juez del caso Asunta lo tiene claro: "Rosa Peral ha ido siempre de víctima públicamente, tiene todo el derecho a hacerlo"

Después de varios años tras el suceso del denominado Crimen de la Guardia Urbana, en donde dos agentes de la organización barcelonesa se vieron implicados en el asesinato del también guardia urbano Pedro Rodríguez, ha habido nuevos movimientos de parte de los responsables.

Particularmente, Albert López, uno de los perpetradores y sentenciado a 20 años de prisión, confesó la autoría de los hechos y podrá disfrutar de algunos beneficios, pero los 25 años de cárcel para Rosa Peral por el agravante de parentesco no serán iguales.

No obstante, ante la confesión de López, la defensa de Peral ha solicitado al Tribunal Supremo que revise la condena a la que se enfrenta, aunque el juez del caso, José Antonio Vásquez Taín, no está tan seguro de que sea posible.

"El recurso extraordinario de revisión implica que todas las sentencias pueden ser revisadas si aparece un elemento nuevo que acredite la inocencia, no que otra persona reconozca su culpabilidad", explicó en primer lugar el juez.

"Es decir, en este caso concreto, yo creo que con las pruebas que se hicieron no solo se le condenó por la declaración del otro coacusado si no por más pruebas", añadió.

El magistrado enfatizó que, "aunque el coacusado cambie su declaración, esto no va a cambiar todas las pruebas materiales y los indicios policiales que se hicieron", por lo que Rosa Peral sería incapaz de poder cambiar su sentencia.

"En este caso, creo que [el recurso] tiene muy poco recorrido. Tiene que ser una prueba contundente y palmaria. Algo que demuestre exactamente casi que no estuvo allí o que no tuvo nada que ver con los hechos. Yo creo que el recurso extraordinario de prisión no prospera ni en el 1% de los casos y se admite a trámite en muy pocos", enfatiza Taín.

"Hay personas que, simplemente, se pasan desde el primer momento en el que son acusadas intentando llamar la atención de forma mediática sobre su inocencia, aunque en el fondo no sea la estrategia necesaria", continúa.

Luego, tajantemente declara: "Yo creo que ella ha sido una persona que ha ido siempre de víctima públicamente, tiene todo el derecho a hacerlo, y creo que es otra piedra más para que aquellas personas que creen su inocencia digan nuevamente que la justicia no quiere estudiar su caso con seriedad y no quiere reconocer su inocencia. Eso es un poco lo que estará buscando".

"Primero habría que ver cuál es el contenido de la confesión hecha por la otra persona, que supongo que está buscando un tercer grado y habrá que ver si ese contenido le exculpa de alguna manera. "Aunque le exculpe, yo creo que es no anula todas las pruebas físicas y materiales que también se aportaron", finaliza el juez Taín al respecto.