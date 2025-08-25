De los Juegos Olímpicos al rosco: así es Lydia Valentín, la nueva invitada de Pasapalabra

Arrancamos la semana, no es uno de los momentos más favoritos de nadie, pero lo cierto es que cuando hay Pasapalabra, la cosa cambia bastante y no es para menos. Como es habitual, tendremos el programa hoy a las 20:00 que contará con nuevos invitados.

Y es que unas horas antes de que este programa empiece, en redes sociales el equipo de Pasapalabra menciona quienes serán esos invitados y esta ocasión no iba a ser menos. Hace nada han revelado que tendremos a Lydia Valentín y te voy a decir quién es en caso de que no la conozcas.

Y es que Lydia Valentín Pérez, nacida en Ponferrada un 10 de febrero de 1985 es una exdeportista española de halterofilia. Fue campeona olímpica en Londres 2012, campeona mundial en los años 2017 y 2018, y campeona de Europa en 2014, 2015, 2017 y 2018.

Participó en cuatro Juegos Olímpicos: en Pekín 2008 alcanzó el quinto puesto en la categoría de 75 kg con un total de 250 kg (115 kg en arrancada y 135 kg en dos tiempos); sin embargo, el dopaje de tres de las cuatro que la precedieron le otorgó la medalla de plata, que recibió en la sede del COE el 16 de enero de 2018.

En Londres 2012 quedó en cuarto puesto en la misma categoría; su marca de 265 kg quedó a tan solo 4 kg del bronce. Esta vez, los positivos por dopaje de las tres rivales que ocuparon el podio, detectados cuatro años después por la Federación Internacional de Halterofilia, la convirtieron en campeona olímpica; título que posee tras recibir la medalla de oro en la sede del COE el 28 de febrero de 2019.

Por otro lado, en el Campeonato Europeo de Halterofilia de 2007 logró su primera medalla continental con el bronce. En la edición de 2008 mejoró su resultado logrando la medalla de plata. En 2009 obtuvo la medalla de bronce en la categoría de 75 kg, con un total de 252 kg.

En el Europeo de 2014 se proclamó campeona continental, con 121 kg en arrancada y 147 kg en dos tiempos, con un total de 268 kg. Título que revalidó al siguiente año, en el Europeo de 2015, con 118 kg en arrancada, 145 kg en dos tiempos y con un total de 263 kg.

Sin embargo, Lydia Valentín anunció su retirada del deporte de élite en septiembre de 2023, al no poder recuperarse de una lesión crónica de cadera.