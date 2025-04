Los jueces de 'MasterChef' lo cuentan todo en 'La Revuelta': sexo, dinero y muchas risas

Ayer 'La Revuelta' comenzó algo más tarde de lo habitual, ya que en La 1 de RTVE emitieron el partido de semifinales de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barça, con la emocionante victoria del equipo culé que les lleva a la final contra el Real Madrid, y que tendrá lugar el próximo 26 de abril.

Sea como fuere, y después del parte deportivo, volvemos a lo que nos ocupa. El programa de Broncano comenzó su emisión más tarde de lo normal, pero sin perder su esencia.

Además, ayer fueron como invitados los jueces del concurso insignia de La 1, 'MasterChef'. Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz acudieron al show y protagonizaron una entrevista de lo más divertida y sincera, respondiendo también a las preguntas clásicas del formato.

Para empezar, Samantha rompió el hielo y comenzó hablando del dinero en 'La Revuelta', sincerándose de la siguiente manera: "Tengo cuatro hijos y lo gastan todo, no queda… No es que gasten, pobrecitos míos, es que cuestan. Por pedir, piden, piden móviles, sobre todo", indicaba la juez de 'MasterChef', dejando claro que tener una familia muy numerosa conlleva un gran desembolso.

Sin embargo, fue su respuesta sobre el sexo la que hizo que los allí presentes estallaran de la risa: "Habíamos quedado, pero es que ayer acabó muy tarde por culpa del partido, el domingo, el cambio de hora, el lunes 'MasterChef'...". El propio Broncano no pudo evitar bromear al respecto: “¿Pero me estás queriendo decir que no pudiste por el cambio de hora?”. A esto, la televisiva contestó que "no me vino bien. Al día siguiente me despertaba pronto y estaba cansada".

Pepe Rodríguez quiso contar, además, una anécdota con su compañera de programa: "Esa es muy buena. Oye que vamos a 'La Revuelta' el miércoles, sobre todo Samantha y yo, que somos un poco más mayores, diciendo los dos… tenemos que echar un cohete de aquí al miércoles para ir con algo. Y estaba nerviosa. El sábado me llamó y me dice: ¿cómo lo ves? Y digo: yo no he podido tío. Y ella: yo tampoco".

Por su parte, Jordi Cruz también quiso responder a las dos preguntas clásicas de 'La Revuelta' y sorprendió a todos con su confesión: "Estoy esperando al segundo chiquillo. Cómo te lo digo... ¿Sabes que el sexo alarga la vida?", comenzaba diciendo el chef. La respuesta de David Broncano fue afirmativa, lo que dio pie a Jordi para hacer reír a todos: "Pues me voy a morir pronto tío", y de paso también respondió la otra pregunta del dinero, indicando que "tengo dinero como para aguantar lo que me queda de vida. Holgadamente. Hasta los 55 años o por ahí".

Volviendo brevemente a la pregunta del sexo por la insistencia del presentador, Cruz reconoció finalmente que algo de actividad había tenido, a pesar del embarazo de su pareja. "Mira, con el primero me daba miedo hacerle daño o algo, pero con el segundo me he relajado", decía.

Con todo esto, llegamos al último que faltaba por responder a las preguntas del programa de La 1, Pepe Rodríguez, y le puso bastante humor al tema. Antes de que hablara Pepe, Jordi Cruz intentó animarlo: "Cuéntalo, cuéntalo... Pero lo del dinero no, lo otro que es gracioso". Antes de ir a la pregunta del sexo, quiso dar una respuesta a la del dinero, indicando que "el dinero rápido y pasamos a lo otro".

Así fue, Pepe afirmó lo siguiente: "Ya te lo dije y quedó grabado. Ahora queda menos porque no me he vuelto a recuperar, pero una pasta...". Pasando ya al otro tema, el juez de 'MasterChef' dijo que "llevo una rachita muy mala. No me pongo triste porque así está mi vida, a ver si te crees que es del mes pasado o desde hace... Una rachita muy mala". A esto, Jordi añadió un chiste habitual de su compañero: "Él dice que hace el amor casi todos los días: casi los lunes, casi los martes...".

Ahí no acababa la cosa y Pepe quiso añadir que él y su pareja están ahora "en ese momento Zen", añadiendo que "lo llamamos zen. En ese plan tranquilo. No soy capaz de contar las veces que he hecho el amor en el último mes y no es que sean muchas". También quiso añadir lo siguiente: "Se iba a venir mi mujer a ver el programa, pero le he recordado que de vez en cuando hablan con los familiares y le he dicho: vente y cuando me pregunten la del sexo, diré que está mi mujer ahí arriba; y de la vergüenza no ha venido".

La visita de los jueces de 'MasterChef' a 'La Revuelta' ofreció grandes momentos muy divertidos y cómicos entre todos los allí presentes.