Judit Mascó (55 años): "Si tú estás activa y con buena energía, esto lo transmites a modo de belleza"

Envejecer de manera saludable tanto para el cuerpo como para la mente es una de las máximas para las personas que se acercan a la tercera edad, y referentes como Judit Mascó demuestran que es perfectamente alcanzable.

La presentadora y supermodelo española hace gala de un estado envidiable, para lo cual tiene una clave principal: "Hay que sentirse saludable, tanto física como mentalmente. Si tú estás activa y con buena energía, esto lo transmites a modo de belleza".

Quien otrora desfilase por pasarelas internacionales de Armani, Carolina Herrera, Loewe y demás, revela que, junto a lo anterior, "el truco está en que la forma de cocinar sea lo más sencilla posible, es decir, olvidarse de los fritos y las grandes salsas", al igual que estar en un lugar feliz.

"Hago yoga, pilates, ejercicios cardiovasculares y, desde hace cuatro años, también practico Total Barre", resume Mascó ante la consulta sobre cuál es su ruta fitness, demostrando una gran variedad y profundidad de actividades que le ayudan a mantenerse en forma.

"Muchas veces vemos vídeos de yoga muy pro que no nos vemos capaces de hacer. Os propongo hacer estos estiramientos de columna fáciles de nivel bajo para todas. ¡Sientan muy bien! Si te levantas con rigidez y malestar de espalda, ponte de 4 patas encima de una toalla o esterilla, haz 4 o 5 posiciones del gato curvando la espalda y estirándola después (observa los movimientos que hacen los animales), y después estiras un brazo hacia el cielo mirando siempre la mano, y bajas haciendo torsión abajo en diagonal. 3 o 4 veces. Y acabas recostándote en el suelo", recomendó.

Aun así, la práctica que más llama la atención proviene del mencionado Total Barre, una disciplina dinámica y de bajo impacto que fusiona movimientos de ballet, pilates, yoga y entrenamiento de fuerza, la cual se está volviendo cada vez más recurrente entre aficionados al entrenamiento.

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Finalmente, Mascó enfatiza cuánto gusta de las caminatas, sea en ciudad o a través de la naturaleza, por lo que es su ejercicio cardiovascular de preferencia para completar el entrenamiento.