Jude Bellingham sigue activo en la app de citas Raya, a pesar de estar con Ashlyn Castro

Desde que aterrizó a Madrid, Jude Bellingham se adaptó a la perfección tanto a la ciudad como al Real Madrid. El mediocentro inglés es un fijo en los onces de Carlo Ancelotti y está demostrando todo su potencial en los terrenos de juego. Además, ya en su primera temporada consiguió ganar la Liga y la Champions League.

Alejado del fútbol, Bellingham estuvo manteniendo una relación con la cantante Aitana Ocaña, según informó el programa 'Socialité'. Sin embargo, otro programa, 'Fiesta', explicó que la artista se había cansado del jugador del Real Madrid, debido a que no quería profundizar con la relación.

No obstante, el futbolista no tardó mucho tiempo en olvidarse de Aitana y ahora está manteniendo una relación con la modelo estadounidense Ashlyn Castro. Hace poco, los pillaron juntos por las calles de España. Asimismo, se conoce que ella ya conoce hasta los padres del mediocentro, debido a que estuvo compartiendo palco durante la victoria del Madrid por 5-1 sobre el Red Bull Salzburgo en la Champions League.

A pesar de estar manteniendo una relación con la modelo estadounidense, Bellingham sigue teniendo una cuenta activa en la aplicación de citas de famosos Raya. Un hecho que ha sorprendido a todos los seguidores del jugador del Real Madrid, ya que su novia a conocido hasta a sus padres.

El medio 'The Sun' consiguió una fuente informativa y les desveló que "no podía creerlo cuando vi que Jude estaba activo en Raya". Además, esta persona confesó que "esta no es una aplicación de citas promedio y el perfil está vinculado a su cuenta de Instagram verificada".

"Esperemos que simplemente haya olvidado que la suya estaba activa, o que había hecho un arreglo previo con Ashlyn", admitió la fuente al medio de comunicación citado. Sin embargo, parece que la relación entre ambos va viento en popa, a pesar de todos los rumores que están saliendo los últimos días.