Jude Bellingham se gasta 32 millones: Así son las dos mansiones que ha comprado en esta exclusiva zona de Madrid

El futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham, no tiene pensado moverse de Madrid a corto, ni medio plazo. Se puede asegurar, no solo por su buen desempeño fuera del campo que le convierte en uno de los mejores jugadores de la plantilla ahora entrenada por Xabi Alonso, sino por su última compra en la capital española.

El inglés acaba de desembolsar una importantísima cantidad de dinero en su última adquisición. En realidad, no ha concentrado toda la inversión en un solo saco, sino que ha comprado dos propiedades situadas en una de las urbanizaciones más exclusivas de la urbe.

Con tan solo 21 años y toda una carrera por delante, el que fuera jugador del Dortmund ya ha metido no solo el pie, sino la pierna entera en el sector inmobiliario. En concreto, Bellingham ha comprado dos mansiones en una de las zonas más caras de uno de los barrios más caros de Madrid, La Moraleja, con un precio de 16 millones de euros cada una, 32 millones en total.

Las viviendas se encuentran muy cerca del Real Club de Golf y, según indica 'Vanitatis', una de ellas servirá como hogar para el futbolista, mientras que la otra será para su madre Denise. Ambas casas lucen con un aspecto ultramoderno y destacan los grandes ventanales que dan al jardín y a la piscina.

En cuanto a espacio, el joven deportista tendrá terreno de sobras: cada una de las viviendas cuenta con 1.000 metros cuadrados construidos y 3.000 metros más de parcela. En cuanto a habitaciones, tienen siete baños que cubren las necesidades de las siete habitaciones que hay por mansión, además de un garaje con cuatro plazas de párquing.

Como no podía faltar en una operación con tal nivel de desembolso, también se incluyen piscinas cubiertas y descubiertas, saunas, gimnasios, bodegas o salas de cine. Pero no termina aquí, pues también tendrán incluso ascensores.

Ambas propiedades forman parte de un proyecto ideado por los reconocidos estudios de arquitectura, Threeseven y Fran Silvestre, 'The Triology', pues incluye una tercera villa que separa las dos viviendas. De hecho, cada 'villa' cuenta con nombre propio: Villa Lavan, Villa Lago y Villa 18, según se puede conocer en el portal de la firma española, aunque el jugador solamente cuenta con dos de ellas.

De esta manera, la familia se separará (aunque solamente unos metros) después de convivir desde la llegada del joven centrocampista al Real Madrid, en una casa situada en Valdemarín. Las viviendas todavía están en construcción y está siguiendo muy de cerca el proyecto su madre, que se encarga de la supervisión.

Bellingham cobra 20,83 millones de euros por temporada en el Real Madrid, situándose en la tercera escala salaria junto con Vinicius y solamente por detrás de David Alaba (22,5 millones de euros) y Kylian Mbappé (31,25 millones de euros).