¿Jubilarte a los 72 años? Una posibilidad cada vez más real

Son muchas las personas que todavía no han cumplido la edad ordinaria para jubilarse. Y cada vez más aquellas que estudian la posibilidad de prejubilarse, aún con la pérdida de un porcentaje de la pensión resultante. Sin embargo, la situación se puede tornar dramática con la previsión que acaba de hacer un consultor de pensiones.

El experto ha participado en el programa 'LaSexta Xplica', espacio en el que ha analizado el rumbo que está tomando nuestro sistema de pensiones actual, vaticinando que la edad de jubilación ordinaria podría situarse en los 72 años en el 2050.

¿Y por qué esta previsión tan pesimista? La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) estima un aumento del gasto en pensiones de un 6% en 2025. Un aumento que irá creciendo a medida que vaya aumentando la esperanza de vida.

A esta situación se le suma la posibilidad de que España se convierta en uno de los países más envejecidos del mundo dentro de tan solo 25 años. A más personas mayores, más gastos en pensiones.

jubilados / archivo

"En el fondo, lo que ha pasado es que no se ha cogido el toro por los cuernos, se está parcheando", asegura el consultor, quien cree que lo que necesita el sistema es "una solución estructural".

Llevamos muchos años debatiendo acerca del funcionamiento del sistema de pensiones actual, razón por la que la edad de jubilación ordinaria está aumentando progresivamente hasta los 67 años de cara a 2027. ¿Y si la solución definitiva fuese seguir escalando hasta los 72 años como adelanta este consultor?

Sea cual sea la clave, las autoridades van a disponer de muchos quebraderos de cabeza de ahora en adelante para seguir haciendo frente al gasto de pensiones, en especial a medida que la población española envejece.