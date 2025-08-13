¿Jubilarte a los 60? Mutualistas antes de 1967 podrían perder hasta el 40% de su pensión

La posibilidad de jubilarse a los 60 años para todos aquellos que formaban parte del sistema mutualista antes de 1967 viene acompañada de una penalización económica bastante significativa. Si nos fijamos en la normativa vigente, estos trabajadores podrán acceder a la jubilación anticipada con una reducción permanente en el importe de su pensión de hasta el 40%.

Se trata de una medida contemplada en la Disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social que establece lo siguiente: por cada año que se adelante la jubilación antes de cumplir 65 años, se aplica un coeficiente reductor del 8%.

Por ejemplo, si te vas a jubilar a los 60 años, 5 años antes de lo estipulado, estamos hablando de una reducción de tu pensión del 40%; si te jubilas a los 62 años, el porcentaje reductor disminuye al 24%.

¿Y por qué se estableció esta norma? El sistema de pensiones español es muy complejo y precisa de equilibrio financiero: si adelantas la edad de jubilación, vas a recibir durante más tiempo la pensión, de ahí que se ajuste el importe para no recibir más dinero del estipulado.

Estos serán los afectados

Señalo, por cierto, que esta reducción vitalicia solo se aplica a los mutualistas anteriores a 1967 y no a otros tipos de jubilación anticipada (voluntaria o involuntaria), en la que se aplican sus propios requisitos.

Solo hay una excepción al caso: quienes además de ser mutualistas hayan cotizado más de 30 años y se jubilen de forma involuntaria (por un despido, por ejemplo). En esta situación, el porcentaje reductor disminuye al 6% por cada año de adelanto (es decir, un máximo del 30% de penalización en la cuota de la pensión).

Si eres mutualista anterior a 1967 y estás pensando en jubilarte de forma anticipada, aquí tienes todo lo que necesitas saber antes de perder dinero en tu pensión.