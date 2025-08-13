Suscripción

sport

Directos

Seguridad Social

¿Jubilarte a los 60? Mutualistas antes de 1967 podrían perder hasta el 40% de su pensión

Estos trabajadores podrán acceder a la jubilación anticipada con una reducción permanente

Nuevo cambio en la pensión de jubilación

Nuevo cambio en la pensión de jubilación / Sport

La posibilidad de jubilarse a los 60 años para todos aquellos que formaban parte del sistema mutualista antes de 1967 viene acompañada de una penalización económica bastante significativa. Si nos fijamos en la normativa vigente, estos trabajadores podrán acceder a la jubilación anticipada con una reducción permanente en el importe de su pensión de hasta el 40%.

Se trata de una medida contemplada en la Disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social que establece lo siguiente: por cada año que se adelante la jubilación antes de cumplir 65 años, se aplica un coeficiente reductor del 8%.

Por ejemplo, si te vas a jubilar a los 60 años, 5 años antes de lo estipulado, estamos hablando de una reducción de tu pensión del 40%; si te jubilas a los 62 años, el porcentaje reductor disminuye al 24%.

¿Y por qué se estableció esta norma? El sistema de pensiones español es muy complejo y precisa de equilibrio financiero: si adelantas la edad de jubilación, vas a recibir durante más tiempo la pensión, de ahí que se ajuste el importe para no recibir más dinero del estipulado.

Estos serán los afectados

Señalo, por cierto, que esta reducción vitalicia solo se aplica a los mutualistas anteriores a 1967 y no a otros tipos de jubilación anticipada (voluntaria o involuntaria), en la que se aplican sus propios requisitos.

Solo hay una excepción al caso: quienes además de ser mutualistas hayan cotizado más de 30 años y se jubilen de forma involuntaria (por un despido, por ejemplo). En esta situación, el porcentaje reductor disminuye al 6% por cada año de adelanto (es decir, un máximo del 30% de penalización en la cuota de la pensión).

Noticias relacionadas y más

Si eres mutualista anterior a 1967 y estás pensando en jubilarte de forma anticipada, aquí tienes todo lo que necesitas saber antes de perder dinero en tu pensión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
  2. Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
  3. El mote que usan los ingleses para mofarse de los españoles que pocos conocen: Así es su 'guiri
  4. Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo
  5. Un exempleado de Dabiz Muñoz revela el sueldo que cobraba en DiverXO: 'No merece la pena
  6. El arrepentimiento tras el éxito en Onlyfans de la ciclista española Cecilia Sopeña: 'He activado mi derecho al olvido
  7. Drogas y mala vida: Simón Pérez, el experto en 'hipotecas a tipo fijo', cuesta abajo y sin frenos
  8. Jorge Rey ya sabe lo que pasará a finales de agosto: 'Más calima, más Sol, más verano y...

Controlado el incendio de Madrid tras una noche más tranquila de lo previsto

Controlado el incendio de Madrid tras una noche más tranquila de lo previsto

¿Cuánto cobra un auxiliar administrativo? Este es su sueldo en España en 2025

¿Cuánto cobra un auxiliar administrativo? Este es su sueldo en España en 2025

Zelenski viaja a Berlín para su videoconferencia con Trump, en busca del máximo respaldo europeo

Zelenski viaja a Berlín para su videoconferencia con Trump, en busca del máximo respaldo europeo

El Meteocat lo confirma: las tormentas y el calor seguirán yendo de la mano en Catalunya

El Meteocat lo confirma: las tormentas y el calor seguirán yendo de la mano en Catalunya

Despídete de compartir cuenta en HBO Max a partir de este mes

Despídete de compartir cuenta en HBO Max a partir de este mes

Aagesen cifra en 14 los incendios activos en 7 comunidades autónomas y apunta al origen intencionado de varios por su "virulencia"

Aagesen cifra en 14 los incendios activos en 7 comunidades autónomas y apunta al origen intencionado de varios por su "virulencia"

Evacuados 23 pueblos en León por el incendio de Molezuelas

Evacuados 23 pueblos en León por el incendio de Molezuelas

Última hora de los incendios en España | Dos muertos y miles de evacuados por la oleada de fuegos

Última hora de los incendios en España | Dos muertos y miles de evacuados por la oleada de fuegos