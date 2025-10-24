Jubilarse a los 60 años tendrá un precio: un 40% menos de pensión de por vida

La Seguridad Social aplicará una reducción de hasta el 40% de forma vitalicia a los trabajadores que decidan jubilarse a los 60 años y que fueran mutualistas antes de 1967, según establece la Disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Socail (LGSS).

Este colectivo, aunque conserva el derecho de solicitar la jubilación anticipada, deberá asumir un coeficiente reductor del 8% por cada año que adelante su jubilación respecto a los 65 años.

En la práctica, esto supone que quien decida jubilarse cinco años antes sufrirá una reducción total del 40%, sin posibilidad de recuperar ese importe en el futuro.

Por ejemplo, un trabajador con una pensión de 2.100 euros mensuales, verá reducida su cuantía a 1.260 euros, perdiendo 840 euros cada mes de por vida. Una penalización que se aplica tanto en las mensualidades ordinarias (de enero a diciembre) como en las pagas extraordinarias.

La norma únicamente contempla excepciones en casos de jubilación forzosa (despido o cese involuntario) y con más de 30 años cotizados, donde la reducción anual puede disminuir hasta el 6% en función a los años de cotización.

Si bien es cierto que se trata de una medida que afecta a un número reducido de trabajadores, genera un impacto económico importante para quienes opten por adelantar su jubilación.

La ley justifica el recorte en el hecho de que el beneficiario disfrutará de la pensión durante más años, obligando a ajustar la cuantía para mantener el equilibrio financiero de un sistema de pensiones que ya se encuentra con dificultades.

Ten en cuenta esta situación para no sufrir una penalización económica que pueda marcar tus últimas décadas de vida, para siempre.