JUBILACIÓN
Los jubilados valencianos, entre los que menos cobran de España: esta es la pensión media real en 2026
Los jubilados de esta provincia apenas llegan a 1.291 euros mensuales
Quizás nunca antes lo has pensado, pero la pensión de jubilación también protagoniza enormes diferencias entre comunidades autónomas y provincias. Esto es algo que podemos comprobar fácilmente según los últimos datos publicados por la Seguridad Social.
¿Qué confirman los números? Que los jubilados de la Comunidad Valenciana siguen situándose entre los que menos cobran de toda España, con una pensión media claramente inferior a la estatal.
En diciembre de 2025, se abonaron en la Comunidad Valenciana un total de 683.837 pensiones de jubilación. La nómina destinada por el Gobierno para cubrir estas prestaciones superó los 951 millones de euros.
Sin embargo, la cuantía media que perciben los pensionistas valencianos fue de 1.390,71 euros mensuales, casi 120 euros menos que la media nacional, situada en 1.512 euros.
La situación es todavía más llamativa si analizamos los datos provinciales:
- Alicante es el territorio con las pensiones más bajas de toda la comunidad. Allí se pagaron 230.079 pensiones con una media de apenas 1.291,83 euros mensuales.
- Castellón tampoco alcanza la media española al situarse en los 1.344,35 euros al mes.
- La provincia de Valencia es la que sostiene los registros autonómicos gracias a una pensión media de 1.465 euros para sus 362.132 jubilados.
Las diferencias territoriales son especialmente visibles en el norte del país. En Madrid la pensión media alcanza los 1.733 euros mensuales, mientras que en Asturias asciende hasta los 1.779 euros. El País Vasco lidera los registros nacionales con una media de 1.841 euros.
La explicación está en gran parte en las antiguas cotizaciones industriales y mineras, que todavía elevan en algunas comunidades donde hubo gran tradición minera. No se puede decir lo mismo de otras zonas como la Comunidad Valenciana o Andalucía.
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