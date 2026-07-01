Los jubilados pensionistas coinciden: "Si no tuviera la casa pagada, me moriría de hambre"

La jubilaciónes uno de los momentos más esperados para millones de trabajadores. En esta etapa de la vida, la mayoría de personas esperan disfrutar de su tiempo libre sin preocupaciones. Sin embargo, algunas pensiones no alcanzan el importe suficiente para cubrir los gastos básicos.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la prestación económica por jubilación "trata de sustituir las rentas del trabajo por una pensión vitalicia, única e imprescriptible, cuando el trabajador, a causa de la edad, cesa total o parcialmente en su actividad laboral".

La cuantía de la pensión de jubilación se calcula a partir de la base reguladora, aplicando un porcentaje en función de los años cotizados. En 2020, casi la mitad de los pensionistas jubilados percibía menos de 1.000 euros al mes.

Actualmente, la pensión media de jubilación en España es de 1.300 euros mensuales. No obstante, sigue habiendo una buena parte de jubilados que no llegan a mileuristas, combatiendo una situación precaria.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

En este contexto, el programa de Antena 3 'Espejo Público' ha entrevistado a varios jubilados que tienen una pensión por debajo de la media. Este es el caso de María, una pensionista con una prestación que no supera los 700 euros:

"Al teatro no puedo ir porque son 60 euros. Al cine sí, porque me cuesta dos. ¿Y viajes? De vez en cuando me doy el lujo de ir a casa de mi amiga de Fuengirola, o a Barcelona, que tengo otra amiga", explica ante las cámaras.

Posteriormente, el programa de Atresmedia entrevista a Beatriz, una mujer que cobra 840 euros de pensión por jubilación después de 32 cotizados. Otra de las presentes, Carmen, suma 980 euros con su pensión de jubilación y la pensión por viudedad.

Finalmente, el canal recoge la historia de Máximo, autónomo y pescadero jubilado, que cobra 800 euros de pensión: "Gracias a Dios tengo la casa pagada, si no, me muero de hambre", sentencia en televisión.