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ECONOMÍA

Los jubilados pensionistas coinciden: "Si no tuviera la casa pagada, me moriría de hambre"

Cada vez es más complicado llegar a final de mes entre muchos jubilados

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

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David Cruz

David Cruz

Como muchos de vosotros ya sabéis, llegar a fin de mes sigue siendo un auténtico reto para miles de pensionsitas en España. Aunque la pensión media de jubilación supera los 1.300 euros mensuales, muchos jubilados perciben cantidades muy inferiores que apenas le permiten cubrir los gastos básicos.

En este contexto, una idea se repite entre quienes viven con prestaciones más reducidas: tener la vivienda en propiedad marca la diferencia entre salir adelante o no.

Máximo, un pescadero ya jubilado, ha hablado con Antena 3 y resume esa realidad con una frase que refleja muy bien la situación de nuestros mayores: "si no tuviera la casa pagada, me moriría de hambre".

Su pensión ronda los 800 euros al mes, una cantidad que considera insuficiente para afrontar un alquiler, los suministros y la cesta de la compra.

Una pareja de jubilados

Una pareja de jubilados / Sport.es

La situación también afecta a otros perfiles. Eduardo, antiguo carpintero, cobra cerca de 980 euros de pensión, aunque una parte de esa cantidad está embargada por una pensión compensatoria. Reconoce que no está satisfecho con sus ingresos, pero asegura que no le queda otra que adaptarse y ajustar al máximo sus gastos.

Las mujeres siguen siendo uno de los colectivos más vulnerables dentro del sistema pensiones. Muchas desempeñaron durante años empleos precarios, con periodos en los que no cotizaron o dedicados al cuidado de familiares, hechos que se traducen en prestaciones considerablemente más bajas.

Algunas de estas pensiones apenas alcanzan los 700 u 800 euros mensuales, mientras otras complementan su jubilación con una pensión de jubilación para acercarse a los 1.000 euros.

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A pesar de lo difícil que es, muchos jubilados dicen sentirse afortunados por haber podido pagar su vivienda antes de retirarse. Consideran que, de tener que asumir un alquiler con sus ingresos actuales, sería prácticamente imposible mantener un nivel de vida digno. Entonces, ¿qué va a pasar con las generaciones futuras que tienen cada vez más complicado comprar?

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