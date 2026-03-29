SOCIEDAD
Todos los jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia antes del 31 de marzo para seguir cobrando
El certificado de supervivencia es indispensable para dar fe de vida de la persona y que así continúe recibiendo su ingreso
Las personas que reciben una pensión no contributiva en España en 2026 han de cumplir con esta documentación indispensable antes del 31 de marzo para evitar problemas con el beneficio del sistema público.
Particularmente, se trata del certificado de supervivencia: un recaudo obligatorio, generalmente para pensionistas que residen en el extranjero, que demuestra que el beneficiario está vivo y, por ende, es apto para continuar recibiendo la pensión.
El incumplimiento de este requisito puede traer consigo la suspensión temporal de la pensión no contributiva, inclusive con la posibilidad de afectar la continuidad del derecho a recibirla si no se regulariza a tiempo (90 días).
Como resultado, las autoridades competentes, sobre todo dada la cercanía de la fecha límite, han enviado a todos los pensionistas a que revisen su situación y presenten toda la documentación necesaria antes del 31 de marzo.
En aras de facilitar el proceso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social presenta la aplicación VIVESS, la cual permite a aquellas personas que vivan fuera de España validar su certificado de supervivencia desde su móvil, sea iOS o Android.
Finalmente, si deseas saber cómo usar la aplicación para registrar tu fe de vida, estos son los pasos que debes seguir:
- Descarga la app: Puede obtenerse en Google Play (Android) o en App Store (iOS).
- Identifícate: Abre la app, selecciona el país donde resides, ingresa tus datos personales (fecha de nacimiento, sexo...) y utiliza tu DNI o clave permanente para autenticarte.
- Registra tu Fe de vida: Muestra tu documento de identidad tanto por el frontal como por el reverso en el recuadro de la aplicación, asegurándote de sonreír para facilitar la identificación facial. Luego, firma el documento y sonríe nuevamente para completar el proceso.
- Confirmación instantánea: La validación se realiza de inmediato y el documento firmado se envía automáticamente al INSS. Recibirás un justificante en la aplicación, el cual podrás descargar al instante.
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