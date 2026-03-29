Todos los jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia antes del 31 de marzo para seguir cobrando

Las personas que reciben una pensión no contributiva en España en 2026 han de cumplir con esta documentación indispensable antes del 31 de marzo para evitar problemas con el beneficio del sistema público.

Particularmente, se trata del certificado de supervivencia: un recaudo obligatorio, generalmente para pensionistas que residen en el extranjero, que demuestra que el beneficiario está vivo y, por ende, es apto para continuar recibiendo la pensión.

El incumplimiento de este requisito puede traer consigo la suspensión temporal de la pensión no contributiva, inclusive con la posibilidad de afectar la continuidad del derecho a recibirla si no se regulariza a tiempo (90 días).

Como resultado, las autoridades competentes, sobre todo dada la cercanía de la fecha límite, han enviado a todos los pensionistas a que revisen su situación y presenten toda la documentación necesaria antes del 31 de marzo.

En aras de facilitar el proceso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social presenta la aplicación VIVESS, la cual permite a aquellas personas que vivan fuera de España validar su certificado de supervivencia desde su móvil, sea iOS o Android.

Finalmente, si deseas saber cómo usar la aplicación para registrar tu fe de vida, estos son los pasos que debes seguir:

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