Jubilados felices: consejos para aprovechar al máximo la segunda mitad de la vida

¿Eres de los que pinsa que la jubilación es el final de la vida activa tal y cómo la conocemos? En absoluto, o al menos eso es lo que sostiene Silvia Munné, experta en coaching para personas mayores. Según sus palabras, la jubilación puede ser el comienzo de una etapa plena y saludable, aunque siempre que sigamos ciertos consejos.

"Una persona de 75 años aún puede tener 20 años por delante con calidad de vida, pero es fundamental planificar esta etapa con antelación", advierte la especialista.

Munné trabaja desde hace años con jubilados y advierte de que muchos enfrentan esta etapa sin objetivos claros, generando cierta sensación de vacío y desmotivación. Sin embargo, para ella es clave la planificación con el objetivo de mantener la autonomía, la salud física y mental y el bienestar general.

Consejos para aprovechar al máximo la jubilación

Autoconocimiento y reflexión personal : hay que identificar intereses, hobbies y proyectos pendientes para establecer metas claras.

: hay que identificar intereses, hobbies y proyectos pendientes para establecer metas claras. Mantener rutinas saludables , especialmente una alimentación equilibrada, ejercicio físico adaptado a cada edad y horarios regulares que favorezcan la energía y la estabilidad emocional.

, especialmente una alimentación equilibrada, ejercicio físico adaptado a cada edad y horarios regulares que favorezcan la energía y la estabilidad emocional. Red de relaciones sociales : mantener vínculos familiares, amistades y participación en asociaciones o grupos de interés con el fin de evitar el aislamiento.

: mantener vínculos familiares, amistades y participación en asociaciones o grupos de interés con el fin de evitar el aislamiento. Aprendizaje continuo y proyectos personales: desde cursos y talleres hasta hacer actividades creativas, voluntariado... Lo importante es que lo que hagas, te interese.

Silvia Munné sostiene que la jubilación no es únicamente una etapa de descanso pasivo, sino una fase vital que nos permite reinventarnos, dedicando tiempo a aquello que antes quedaba pospuesto por las obligaciones laborales.

Y para ello, Munné cree que la clave es una correcta planificación temprana: anticipar cambios, gestionar la economía personal, organizar actividades y mantener cierta independencia el mayor tiempo posible.