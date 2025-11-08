Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Los jubilados explotan: "Hay que pedir más impuestos y la gente no está dispuesta a pagar"

Dos pensionistas reflexionan sobre las dificultades que viven los jóvenes en materia de vivienda y sueldos y cómo afecta al sistema de pensiones español

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / La Moncloa

Pol Langa

Si saliéramos a la calle en busca de saber qué problemas son los que más preocupan a los españoles, las pensiones quizás no estaría entre las posiciones más elevadas, pero seguramente saldría mencionado en más de una ocasión, sobre todo por aquellos que deberían beneficiarse a medio plazo.

Entre los más jóvenes, por desgracia, existen problemas más próximos, como el acceso a la vivienda o los sueldos bajos, que no permiten reflexionar debidamente sobre lo que viene próximamente, pues más de un experto ha destapado que el sistema actual está tocado de muerte.

Por eso, el Gobierno intenta aplicar algunas medidas como la jubilación reversible, que permite regresar a la vida laboral a aquellas personas que ya se hubieran jubilado para intentar distender un modelo que ya sufre las consecuencias del envejecimiento poblacional.

Una pareja de jubilados pasea por la calle. / ·

Pese a lo dispuesto, algunas de las personas que ya disfrutan de la pensión apuntan a otras soluciones que podrían ayudar a resolver parte del puzle, aunque son conscientes de la impopularidad que tendrían y que el problema de base es otro.

"Los jóvenes viven peor que los pensionistas porque los salarios son muy bajos, aunque las pensiones también lo sean, aún resultan más altas que lo que gana la gente joven", reflexionan Juan José y Antonio López en RAC1, dos hermanos de Barcelona que ejercían de médico y profesor, respectivamente, y que ahora ya están jubilados.

Piensan que una posible solución sería subir los impuestos: "En España hay que pedir más impuestos y la gente no está dispuesta a pagar", han asegurado. "No es justo que un pensionista con más recursos cobre menos, porque si has trabajado y pagado muchos años, la pensión es una consecuencia de lo que has trabajado", apuntan.

Los mejores trucos de los expertos para pagar menos impuestos a final de año

Reconocen que ellos no se encontraron con algunos de los problemas actuales. Principalmente, unos precios ultrainflados en materia de vivienda y unos sueldos ultraprecarios en comparación con el coste general de la vida: "Los salarios son bajos y los puestos de trabajo son de baja cualificación", algo que genera rechazo porque "trabajan muchas horas y si quieren comprar una vivienda es muy cara".

Sea como sea, tienen claro que hay que cambiar alguna cosa porque "en unos años no habrá dinero para las pensiones si no cambian algunas cosas". Por eso, creen que debería cambiar "la manera de recaudar", o se debería ampliar la mira y atraer a gente de fuera para paliar la falta de ingresos en las arcas públicas: "Que venga gente joven de otros países para que paguen impuestos", sentencian.

Los jubilados explotan: "Hay que pedir más impuestos y la gente no está dispuesta a pagar"

José Elías, empresario multimillonario, sobre los jubilados: "Los abuelos del futuro compartirán piso"

Nueva devolución del IRPF: Así podrías recuperar el dinero de la venta de tu casa

De moneda común a pieza de coleccionismo que puede valer 2.000 euros: ¿Tienes estos 2 euros?

Qué hacer si llega esta carta de la Agencia Tributaria a casa y mis padres o yo somos mutualistas

El último gol de Memphis Depay en Brasil: Una 'influencer' anuncia que está embarazada del futbolista

¿Cuánto cobra un Wedding Planner en España? Este es su salario en 2025

Meteocat: Decenas de avisos por lluvias y fuerte viento en Catalunya durante el sábado 8 de noviembre

