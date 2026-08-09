Los jubilados españoles coinciden: "Prefiero vivir con 1.500 euros en Tailandia que con 3.000 euros en España"

La jubilación es para muchas personas el momento de comenzar una nueva etapa después de décadas trabajando. Aunque lo habitual es permanecer en España cerca de familiares y amigos, hay quienes deciden hacer las maletas y pasar estos años en otros países donde consideran que pueden disfrutar de una mayor calidad de vida con su pensión.

Tailandia se ha convertido en uno de esos destinos. Un vídeo publicado en Instagram muestra el testimonio de varios jubilados españoles que actualmente viven en el país asiático y que explican por qué, desde su experiencia, prefieren residir allí antes que regresar a España.

La comparación que plantea el vídeo es bastante clara: ¿vivir en España con 3.000 euros al mes o hacerlo en Tailandia con 1.500 euros? Para estos jubilados españoles, la elección está clara y se quedan con la segunda opción.

Tailandia de noche / SPORT

"Prefiero vivir con 1.500 euros en Tailandia que con 3.000 euros en España"

La principal razón que exponen tiene que ver con lo que pueden hacer con su dinero. Según cuentan en el vídeo, disponer de 1.500 euros mensuales en Tailandia les permite llevar un estilo de vida con el que se sienten más cómodos que el que consideran que podrían tener en España incluso contando con unos ingresos considerablemente superiores.

De ahí nace una comparación que puede resultar sorprendente: para ellos no se trata únicamente de cuánto dinero reciben cada mes, sino de hasta dónde llega ese dinero dependiendo del país en el que vivan.

El coste de la vivienda, la alimentación, el transporte, el ocio o determinados servicios puede cambiar enormemente de un país a otro. Precisamente por ello, contar con unos ingresos menores no tiene por qué traducirse necesariamente en vivir peor si los gastos cotidianos también son inferiores.

En el caso de estos jubilados, su experiencia personal les lleva a considerar que 1.500 euros en Tailandia les ofrecen una calidad de vida que valoran más que la que tendrían en España con 3.000 euros.

Una pareja de jubilados / SPORT

El coste de vida puede cambiar por completo una jubilación

La situación que muestran estos españoles también pone sobre la mesa una cuestión que cada vez tiene más peso a la hora de decidir dónde pasar la jubilación: el poder adquisitivo.

Una misma cantidad de dinero puede ofrecer posibilidades muy diferentes dependiendo del lugar. Gastos que en España representan una parte importante del presupuesto mensual pueden tener un peso distinto en otros países, algo especialmente relevante para quienes pasan a depender principalmente de una pensión y cuentan con unos ingresos relativamente estables cada mes.

Eso no significa que vivir en Tailandia resulte automáticamente mejor o más barato para cualquier jubilado. Una decisión de estas características también implica valorar cuestiones como la distancia con la familia, los requisitos para residir legalmente en el país, la asistencia sanitaria, los seguros, el idioma o la adaptación a una cultura completamente diferente.