Los jubilados lo tienen claro: cada vez más extranjeros eligen España para retirarse por el clima, las playas y el coste de vida

España se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para numerosos ciudadanos extranjeros que buscan un lugar donde disfrutar de sus vacaciones, especialmente durante los meses de verano. Pero el interés por nuestro país va mucho más allá del turismo. Cada vez son más las personas que, al llegar a la jubilación, deciden dar un paso más y establecerse de forma permanente en España.

Los datos reflejan esta tendencia: alrededor del 43% de la población extranjera residente en España procede de países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Entre las nacionalidades más numerosas se encuentran la británica, la alemana y la italiana, cuyos ciudadanos encuentran en España distintos alicientes para cambiar de residencia y comenzar una nueva etapa de su vida.

El clima es, sin duda, uno de los factores que más peso tiene en esta decisión. Las temperaturas suaves y el mayor número de horas de sol hacen especialmente atractivas determinadas zonas del país. Por ello, las localidades situadas junto a la costa mediterránea se encuentran entre las opciones preferidas por quienes buscan disfrutar de la jubilación en un entorno más cálido y relajado.

Una pareja de jubilados / SPORT

Argumentos de peso

Uno de los principales motivos por los que muchos de estos ciudadanos deciden establecerse en España es la calidad de los servicios públicos. La sanidad, la educación o el transporte forman parte de un sistema que, en muchos casos, ofrece unas condiciones difíciles de encontrar en otros países europeos. Para quienes buscan un lugar en el que disfrutar de una buena calidad de vida durante la jubilación, contar con estos servicios supone un factor importante a la hora de tomar la decisión.

A su vez, la oferta de servicios privados también destaca por la calidad de la atención y las prestaciones que ofrece a sus usuarios. Esto amplía las posibilidades para los ciudadanos, que pueden elegir entre diferentes alternativas en función de sus necesidades y de su situación económica. En el caso de los jubilados, además, muchos de estos servicios cuentan con opciones adaptadas a las necesidades propias de las personas mayores.

A todo ello se suma el coste de vida, uno de los aspectos que más valoran muchos ciudadanos de otros países de la Unión Europea a la hora de elegir España como lugar de residencia durante su jubilación.

Gastos como la vivienda, tanto en alquiler como en compra, pueden resultar más asequibles que en sus países de origen. Para jubilados procedentes de Alemania o Reino Unido, esta diferencia puede suponer un importante alivio para el bolsillo y permitirles mantener un nivel de vida cómodo con sus ingresos.