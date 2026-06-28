JUBILADOS
Jubilados catalanes: Esta es la pensión media que van a cobrar en 2026
Los pensionistas de la comunidad autónoma percibirán más dinero en comparación al año pasado
La coyuntura en torno a las pensiones en España se vuelve cada vez más preocupante, coronándose como uno de los principales objetos de debate entre figuras políticas y ciudadanos, especialmente ante los cambios que se han dado a lo largo de 2026.
En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez ha promovido una serie de transformaciones para los pensionados, incluyendo a aquellos que, encontrándose dentro de Cataluña, sufrirán diversas variaciones de cara a los próximos meses.
Particularmente, dado que las pensiones catalanas van unidas al Índice de Precios al Consumo (IPC), y considerando que este último ha experimentado un incremento del 2,7% en los últimos 12 meses, el beneficio que proveen asimismo se revalorizará.
Por lo tanto, la pensión media que cobrará un jubilado en Cataluña durante 2026 pasará a ser de 1.547,21 euros al mes, una cifra 572 euros mayor a la del ejercicio anterior, con el objetivo de permitirles afrontar la subida de precios.
Con más de 1.2 millones de jubilados, es numerosa la cuantía de personas que se verán beneficiadas por esta modificación, aunque es imperativo resaltar que existen diferencias según las provincias.
Aludiendo a lo anterior, por ejemplo, un pensionista en Barcelona cobrará cerca de 1.640 euros al mes de media, mientras que uno de Lérida aproximadamente 1.400 euros mensuales.
Junto al aumento de la jubilación en función del IPC, las pensiones por incapacidad permanente (1.328,62 euros), viudedad (953,64 euros), orfandad (519,11 euros) y favores familiares (856,71 euros) también han aumentado sus valores.
No obstante, ello no ha impedido que Cataluña continúe debajo de otras comunidades autónomas (País Vasco, Asturias y Madrid) en lo que a la pensión media de jubilación más alta se refiere.
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