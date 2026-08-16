Los jubilados con más de 40 años cotizados coinciden y dicen basta al recorte de la hucha de pensiones: "Mis rodillas no podían más y me reducen un 11%"

La jubilación anticipada vuelve a estar en el centro del debate por la situación de los trabajadores que han acumulado largas carreras de cotización. Personas con más de 40 años trabajando y cotizando consideran injusto que, pese a ese extenso historial laboral, tengan que asumir una reducción permanente de su pensión si deciden retirarse antes de alcanzar la edad ordinaria.

El problema se encuentra en los coeficientes reductores, unos porcentajes que la Seguridad Social aplica cuando una persona accede a la jubilación anticipada. La cuantía final de la pensión se reduce en función de factores como los años cotizados, el número de meses que se adelanta el retiro y el tipo de jubilación anticipada al que se accede.

Unos jubilados descansan en los bancos de Barcelona. / El Periódico

Casos como el de Manuel, con 48 años cotizados y una reducción del 11%, o el de Mercedes, que acumulaba más de 44 años de cotización y sufrió una penalización del 15%, son utilizados por los colectivos de afectados para reclamar un cambio en la legislación. Su reivindicación no cuestiona haber abandonado antes el mercado laboral, sino que el recorte aplicado a la pensión pueda mantenerse durante toda la jubilación.

La principal organización que abandera esta reclamación es ASJUBI40* que defiende que quienes hayan trabajado y cotizado durante más de cuatro décadas deberían poder acceder a la jubilación anticipada sin sufrir una penalización permanente. La protesta ha ganado visibilidad en los últimos años y ha llegado al Congreso, al Senado, a diferentes parlamentos autonómicos e incluso al Parlamento Europeo.

Sin embargo, tener más de 40 años cotizados no permite actualmente jubilarse anticipadamente sin recortes. La legislación diferencia entre la jubilación anticipada voluntaria y la derivada de causas ajenas al trabajador. En la primera modalidad es posible adelantar como máximo dos años la jubilación ordinaria, mientras que en la segunda el adelanto puede alcanzar los cuatro años siempre que se cumplan determinados requisitos.

Además, no hay un porcentaje de penalización único para todos los trabajadores. La reducción se calcula teniendo en cuenta los meses de adelanto y la carrera de cotización, por lo que dos personas con un historial laboral parecido pueden acabar soportando recortes diferentes. El coeficiente se aplica sobre la pensión que habría correspondido al trabajador según su base reguladora y sus años cotizados.

Elma Saiz / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La situación genera especial controversia entre quienes consideran que una carrera laboral superior a 40 años debería ser suficiente para evitar cualquier penalización. El argumento de estos trabajadores es que han contribuido durante décadas al sistema y que, en determinados casos, abandonar el mercado laboral antes de la edad ordinaria no responde únicamente a una decisión personal, sino a circunstancias como despidos, cierres empresariales o problemas físicos.

El debate llegó al Congreso de los Diputados en noviembre de 2025, cuando se aprobó una moción para instar al Gobierno a estudiar la eliminación de los coeficientes reductores para quienes acumulen más de 40 años cotizados. No obstante, este tipo de iniciativa tiene carácter político y no modifica directamente la legislación. Para eliminar las penalizaciones sería necesario aprobar una reforma de las normas que regulan la jubilación anticipada.

Por ahora, el Gobierno mantiene su posición contraria a eliminar de forma general estos coeficientes. Una respuesta remitida al Congreso en mayo de 2026 señala que los pensionistas con jubilación anticipada voluntaria y más de 40 años cotizados tienen una carrera media de 43 años y seis meses y soportan un coeficiente reductor medio del 11,36%.

En el caso de las jubilaciones anticipadas involuntarias, la situación es todavía más significativa. Según los mismos datos, estos pensionistas acumulan de media 42 años y 11 meses cotizados, se retiran aproximadamente a los 61 años y 10 meses y soportan un coeficiente reductor medio del 18,9%.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

El Ejecutivo argumenta que eliminar estas penalizaciones supondría un incremento considerable del gasto público. Según sus cálculos, la eliminación de los coeficientes supondría alrededor de 3.358 millones de euros adicionales cada año, al aumentar las pensiones de los afectados. Para el Gobierno, los coeficientes sirven para mantener una relación entre la edad efectiva de retiro, los años cotizados y la sostenibilidad del sistema.

Existe, además, otra posibilidad para quienes quieran aumentar su pensión: la jubilación demorada, que consiste en continuar trabajando una vez alcanzada la edad ordinaria. En este caso, el sistema contempla incentivos económicos por cada año adicional de actividad. De esta forma, mientras la jubilación anticipada puede implicar una reducción, retrasar el retiro puede generar una recompensa.