¿Eres jubilado? Puedes vivir con solo 1.000 euros al mes en el verdadero paraíso

Muchas personas, cuando cumplen 50 o 55 años, empiezan a pensar qué pueden hacer de cara a un futuro, cuando estén jubilados y cobrando su pensión. Algunas de ellas toman la decisión de cambiar de aires y mudarse a un destino de playa, con un clima más adecuado para sus problemas de salud.

Sin embargo, la zona costera española suele ser excesivamente cara, pero siguen existiendo algunas excepciones como Arrecife, la capital de Lanzarote, que además de una de las islas más bonitas de España (para algunos, la que más).

La principal ventaja de mudarse a Lanzarote, concretamente a Arrecife, es el precio: el alquiler no suele superar los 1.000 euros al mes, cifra asequible si te marchas con tu pareja y los dos tenéis una pensión de 900-1.000 euros mensuales. Y la media del alquiler ronda los 600 euros al mes.

Los beneficios de la ciudad

Además, existen otros muchos beneficios por los cuales es recomendable vivir en esta ciudad cuando ya estás jubilado:

Temperatura media anual de 22 grados . Canarias es un entorno paradisíaco con temperaturas agradables durante buena parte del año. Es posible hacer actividades deportivas al aire libre sin problemas.

. Canarias es un entorno paradisíaco con temperaturas agradables durante buena parte del año. Es posible hacer actividades deportivas al aire libre sin problemas. Un coste de vida ajustado a la pensión . Además de alquileres moderados, hablamos de supermercados más baratos que los que encontrarías en la península.

. Además de alquileres moderados, hablamos de supermercados más baratos que los que encontrarías en la península. Todos los servicios que necesitas , como hospitales, centros de salud, supermercados, tiendas, transporte por la isla y fuera de ella...

, como hospitales, centros de salud, supermercados, tiendas, transporte por la isla y fuera de ella... Cultura, con varios castillos, el Parque Nacional del Timanfaya o el Charco de San Ginés como mejores ejemplos.

Si tienes que decidir una isla en Canarias para vivir como jubilado, Lanzarote y Fuerteventura suelen ser la mejor opción, aunque la primera tiene mejores servicios que la segunda.