Un jubilado pierde su pensión a los 77 años por no haber cotizado en los últimos 15 años

Un hombre de 77 años se ha quedado sin pensión de jubilación pese a haber acumulado más de 30 años de cotización a lo largo de su vida laboral. El caso ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha respaldado la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) al considerar que el trabajador no cumplía uno de los requisitos clave para acceder a la prestación contributiva.

Según recoge la resolución judicial, el afectado acreditaba un total de 11.224 días cotizados, equivalentes a más de 30 años de carrera profesional entre el Régimen General, el Régimen Especial del Mar y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Sin embargo, la ley exige no solo haber cotizado un mínimo de 15 años, sino también haber acumulado al menos dos años de cotización dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la jubilación.

Ese fue precisamente el obstáculo que impidió el acceso a la pensión. El tribunal concluyó que el trabajador no había cotizado ningún día válido durante el periodo comprendido entre septiembre de 2007 y septiembre de 2022, los 15 años previos a la fecha en la que solicitó la prestación. Por ello, no cumplía el requisito conocido como “carencia específica”, que exige un mínimo de 730 días cotizados en ese intervalo.

La situación se complicó además por la existencia de numerosas cuotas impagadas durante su etapa como autónomo. Aunque parte de esas deudas estaban prescritas, el TSJPV subraya que las cuotas no abonadas no pueden utilizarse para completar los periodos de cotización exigidos por la normativa.

El caso tuvo un recorrido judicial desigual. En una primera instancia, el Juzgado de lo Social número 12 de Bilbao reconoció el derecho del trabajador a percibir la pensión. Sin embargo, tras el recurso presentado por la Seguridad Social, el Tribunal Superior de Justicia revocó aquella decisión y confirmó la denegación inicial.

La sentencia también descarta que pudiera beneficiarse de determinadas exenciones de cotización previstas para trabajadores de mayor edad. Según los magistrados, el demandante no reunía las condiciones exigidas por la normativa aplicable ni contaba con los años de cotización necesarios para acogerse a esa posibilidad.