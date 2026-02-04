JUBILADO
Un jubilado español revela su pensión tras 40 años cotizados: “Cobro casi lo mismo que antes”
El testimonio demuestra el positivo funcionamiento de las pensiones en España
Todo trabajador sueña con que en el día de su jubilación cuente con un sueldo digno que justifique una larga trayectoria laboral. Pero no siempre es el caso, y eso se magnifica todavía más si se comparan pensiones entre España y Latinoamérica.
La enorme diferencia entre jubilarse en España y en Argentina
Esto es lo que ha hecho un canal de YouTube al entrevistar a dos pensionistas, uno en España y otro en Argentina. Y la realidad es que la diferencia entre las cantidades que cobran mensualmente es abismal.
En el caso del jubilado español, este especifica que estuvo trabajando durante 40 años, cotizando en ese tiempo al máximo posible. El resultado de ello es que su pensión actual es prácticamente el 100% de su sueldo previo, alrededor de 2300-2500 euros.
Por otro lado, la realidad del pensionista argentino es muy distinta; este asegura que estuvo trabajando hasta el pasado 30 de diciembre, cuando finalmente se retiró del mundo profesional. La pensión que le quedó fue de algo más de 50.000 pesos al mes.
Al realizar el cambio de divisa, el resultado es el siguiente: el retirado trabajador argentino cobra lo que serían unos 100 euros al mes. Es decir, la pensión del jubilado español es más de 20 veces superior a la que cobra el argentino.
Lógicamente, no todos los casos de pensionistas son iguales. Sin embargo, en España es muy difícil encontrar a un jubilado de una trayectoria extensa que acabe cobrando las cantidades que refleja el jubilado de Argentina.
Estas diferencias derivan de muchos escenarios distintos: bases de cotizaciones diferentes, una inflación de mercado constante en Argentina y en definitiva un sistema público que no acaba de cumplir para muchos ciudadanos.
¿Te imaginas ser capaz de vivir con 100 euros al mes? Está claro que vivir en Argentina y vivir en España no cuesta lo mismo, pero una pensión tan baja difícilmente deja la sensación de que se haya valorado el desempeño profesional de uno.
