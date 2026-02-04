Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Munuera MonteroRivales Barcelona CopaMercado NBAAlbacete - BarcelonaSorteo Copa del ReySemifinales Copa del ReyTest MotoGPArbeloaAlcarazVolta Comunitat ValencianaJuegos Olímpicos InviernoEspaña vs CroaciaJuan JoséBalizaBernardo SilvaToni NadalDónde ver Test MotoGPSeis NacionesBarça Youth LeagueMaldiniCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraJuan Carlos RiveroSeguridad Social
instagramlinkedin

JUBILADO

Un jubilado español revela su pensión tras 40 años cotizados: “Cobro casi lo mismo que antes”

El testimonio demuestra el positivo funcionamiento de las pensiones en España

Un jubilado pasea por la calle.

Un jubilado pasea por la calle. / ·

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Todo trabajador sueña con que en el día de su jubilación cuente con un sueldo digno que justifique una larga trayectoria laboral. Pero no siempre es el caso, y eso se magnifica todavía más si se comparan pensiones entre España y Latinoamérica.

La enorme diferencia entre jubilarse en España y en Argentina

Esto es lo que ha hecho un canal de YouTube al entrevistar a dos pensionistas, uno en España y otro en Argentina. Y la realidad es que la diferencia entre las cantidades que cobran mensualmente es abismal.

En el caso del jubilado español, este especifica que estuvo trabajando durante 40 años, cotizando en ese tiempo al máximo posible. El resultado de ello es que su pensión actual es prácticamente el 100% de su sueldo previo, alrededor de 2300-2500 euros.

Por otro lado, la realidad del pensionista argentino es muy distinta; este asegura que estuvo trabajando hasta el pasado 30 de diciembre, cuando finalmente se retiró del mundo profesional. La pensión que le quedó fue de algo más de 50.000 pesos al mes.

Al realizar el cambio de divisa, el resultado es el siguiente: el retirado trabajador argentino cobra lo que serían unos 100 euros al mes. Es decir, la pensión del jubilado español es más de 20 veces superior a la que cobra el argentino.

Lógicamente, no todos los casos de pensionistas son iguales. Sin embargo, en España es muy difícil encontrar a un jubilado de una trayectoria extensa que acabe cobrando las cantidades que refleja el jubilado de Argentina.

Estas diferencias derivan de muchos escenarios distintos: bases de cotizaciones diferentes, una inflación de mercado constante en Argentina y en definitiva un sistema público que no acaba de cumplir para muchos ciudadanos.

Noticias relacionadas y más

¿Te imaginas ser capaz de vivir con 100 euros al mes? Está claro que vivir en Argentina y vivir en España no cuesta lo mismo, pero una pensión tan baja difícilmente deja la sensación de que se haya valorado el desempeño profesional de uno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
  2. Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
  3. Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: 'Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros
  4. Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
  5. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
  6. Alisha Lehmann, amor y odio en redes al compartir vídeo con su nuevo novio: 'Douglas Luiz esquivó una bala
  7. Joan Roca, cocinero catalán: 'Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya
  8. Alice Campello habla de Morata por primera vez tras su segunda separación: 'Muy tranquila

La borrasca Leonardo golpea con fuerza en Andalucía: más de 3.000 desalojados, zonas inundadas y carreteras cortadas

La borrasca Leonardo golpea con fuerza en Andalucía: más de 3.000 desalojados, zonas inundadas y carreteras cortadas

Proyecto cAncer Zero: claves para un futuro sin muertes por cáncer

Proyecto cAncer Zero: claves para un futuro sin muertes por cáncer

Niño Becerra lanza una advertencia demoledora sobre la vivienda: "Sabemos cómo acabó"

Niño Becerra lanza una advertencia demoledora sobre la vivienda: "Sabemos cómo acabó"

Emocionantes reencuentros en Gaza tras la apertura del paso de Rafah

Emocionantes reencuentros en Gaza tras la apertura del paso de Rafah

Carne vegana en el supermercado: cuáles merecen la pena por calidad, precio y proteínas

Carne vegana en el supermercado: cuáles merecen la pena por calidad, precio y proteínas

Un jubilado español revela su pensión tras 40 años cotizados: “Cobro casi lo mismo que antes”

Un jubilado español revela su pensión tras 40 años cotizados: “Cobro casi lo mismo que antes”

¿Cuánto cobra un desarrollador Full Stack en España en 2026? Salario medio y funciones

¿Cuánto cobra un desarrollador Full Stack en España en 2026? Salario medio y funciones

¿Cuándo regresa el buen tiempo Catalunya? El Meteocat avisa del impacto de la borrasca Leonardo

¿Cuándo regresa el buen tiempo Catalunya? El Meteocat avisa del impacto de la borrasca Leonardo