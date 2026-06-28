Un jubilado denuncia los coeficientes reductores: "He cotizado 45 años, 7 meses y un día y me han recortado mi pensión un 24%"

En España, la edad de jubilación ordinaria es de 66 años y 10 meses para aquellos han cotizado menos de 38 años y 3 meses. No obstante, los trabajadores que superen este periodo podrán jubilarse a los 65 años.

De la misma forma, la jubilación anticipada voluntaria permite que los empleados se puedan retirar a los 63 años. Ahora bien, acceder a esta modalidad implica una reducción de la pensión de jubilación.

La Seguridad Social aplica coeficientes reductores de manera permanente, ya que la jubilación anticipada no es reversible ni revisable. En este contexto, la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (ASJUBI40) tiene como objetivo eliminar estas penalizaciones.

Coeficientes reductores por jubilación anticipada en 2025. / Seguridad Social

En concreto, la asociación quiere que los coeficientes reductores no apliquen sobre las pensiones de trabajadores con más de 40 años cotizados. De aprobarse, sería una medida que beneficiaría a más de 900.000 personas en nuestro país.

Esta es la situación de José Rodríguez, un pensionista con una extensa vida laboral que se muestra en contra de los coeficientes reductores: "He cotizado 45 años, 7 meses y un día y me han recortado mi pensión un 24%".

El jubilado afincando en Jerez de la Frontera es miembro colaborador de ASJUBI40. Durante el vídeo, publicado en el canal de YouTube de la asociación, Rodríguez ha hecho referencia a la entrevista de José Luis Sastre a Elma Saíz.

Según el jubilado, la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "la escuchamos hablar de aprobar medidas sociales sin pasar poa la Cámara". Al respecto, Rodríguez reclama que "si existe una vía rápida para lo social, nuestra solución tiene que estar ahí".

"Ministra, usted dice que hay temas que no pueden esperar al Congreso. La Justicia para quienes hemos cotizado más de 40 años es precisamente uno de esos temas", añade el pensionista de ASJUBI40.