Una jubilada se ve obligada a devolver casi 23.000 euros para tener a su hijo empadronado

Si bien es cierto que desde la Seguridad Social se ofrecen ayudas y subvenciones a aquellas personas que necesiten de un suplemento económico para alcanzar cierto grado de independencia financiera, la entidad es muy estricta con respecto a las condiciones que ha de cumplir el usuario con tal de recibirlas.

De hecho, hay ocasiones en las que esta última he emitido importantes sanciones en situaciones bastante enrevesadas, tal y como ocurrió con una mujer de Castilla y León que tuvo que devolver casi 23.000 euros de forma inesperada.

El caso en cuestión salió a la luz el pasado año 2023, momento en el que la Administración de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León emitió una orden de devolución a una mujer que había recibido miles de euros a través de la pensión no contributiva.

La cosa es que la Seguridad Social ofreció esta subvención a la mujer por no alcanzar el mínimo establecido de 8.803,20 euros al año, pero todo se torció cuando la entidad descubrió que su hijo estaba empadronado en su vivienda.

El quid de la cuestión es que este último sí estaba cotizando, por lo que la Seguridad Social alegó que, con los ingresos de su hijo, la mujer superaba los mínimos previamente mencionados, por muy rebuscado que suene.

El problema está en que la entidad consideró a la mujer y su hijo como parte del mismo núcleo familiar, estando ambos registrados en la misma vivienda. Algo que llevó a la Seguridad Social a exigir que la mujer devolviera la pensión no contributiva que había recibido hasta ese momento.

Ante esta situación, la mujer intentó defenderse argumentando que su hijo no vivía con ella, por mucho que apareciera empadronado en su vivienda. No obstante, los tribunales desestimaron las pruebas y se pusieron a favor de la Seguridad Social.

Evidentemente, este es uno de los casos que más división de opiniones han generado en los últimos años con respecto a cómo la entidad adjudica sus subvenciones y qué condiciones exige con respecto a las mismas. Tanto es así que esta es una de esas situaciones que habría generado un precedente de cara al futuro.